林明禎來港冇見Edan　爆對方有發訊息關心

馬來西亞女神林明禎今日（13日）到旺角出席活動，現場聚集了約20名忠實粉絲，他們接受記者訪問時被問到會否支持明禎拍拖？他們就表示順其自然，只要明禎喜歡就可以，並且強調就算明禎拍拖都不會脫粉，問到如果拍拖對象是呂爵安（Edan）可會支持？他們表示都可以，不過如果明禎表明二人只是朋友關係，都會選擇相信。

對於得到粉絲支持拍拖，明禎大感驚訝說：「可能係我年紀大，所以我拍拖佢哋都會祝福。（打咗強心針？）如果遇到喜歡都會好好把握。」又言自己對於感情不焦急，認為開啟一段感情需要時間和對方好好認識，要投放好多心力，所以現階段會以工作為主，其他事情就順其自然，但如果遇到喜歡的對象，不介意直接開始。對於會否公開戀情？她表示自己不介意公開，但都需要看雙方意願，如果對方不願公開戀情，她會選擇尊重。

明禎自認對於私事一向低調，又言返港後就沒有再見過呂爵安，連朋友都沒有見過：「因為我冇太多時間喺香港，成日要飛來飛去，我聽日就要飛去台灣，為新歌拍MV。」

另外，昨日報道一出，呂爵安有向明禎發訊息送上關心，問「OK嗎？還好嗎？」，明禎亦回答「挺好的」，而家人見到最近的報道亦有向明禎叮囑她要小心，不過就透露家人沒有多問她與呂爵安的感情事：「因為屋企人覺得新聞好複雜，而自己亦沒有主動向家人講呢件事。」又表示自己睡前有看一下昨日的訪問，表示自己是「用生命」在回答問題，非常害怕答錯：「因為涉及好多單位，有些事還是需要好好聲明一次，我現在想好好專注工作，我和對方確實亦是朋友，而自己都非常清楚，現在想要做甚麼。（網民唔信你哋冇拍拖？）每個人都有自己的觀點，最重要係我知道自己做甚麼，希望大家多多關注我嘅作品。」

提到台灣拍MV，明禎稱今次新歌是輕快的舞曲，問到MV中她的穿着會不會比較清涼？她說：「會想畀大家青春夏天的感覺。（有冇聽呂爵安新歌？）冇。（會唔會想同呂爵安合作？）如果有機會可以嘗試。」又言很快會到馬來西亞拍戲。