港姐︱陳甜甜廣東話獲讚有進步　爆喊感謝程姜月

15位港姐候選佳麗今日（13日）首晤大會評判，陳甜甜與程姜月齊受訪，廣東話不濟的甜甜坦言見評判前一度擔心評判聽不明她的廣東話：「佢哋好好，話我廣東話有進步，可能佢哋之前睇過我嘅訪問片，佢哋話依家聽得明我講嘢。（見評判之前有冇做咩準備？）有，我有練習廣東話。（有冇睇過評判之一汪明荃嘅片？）我有睇，有去提前了解。」至於程姜月表示見評判並不緊張：「我當同佢哋傾偈，最重要係放鬆自己，太緊張反而影響發揮。」講到今日戰衣，甜甜選擇白色長裙，她稱感覺清純及簡單，比較貼合自己性格，而全黑打扮的程姜月笑言黑色顯瘦。

另外，訪問期間，甜甜頻呼緊張，但揚言比賽當日絕對不會發台瘟：「我會瞓身為自己爭取機會，因為係最後一次機會，會拼盡全力。」程姜月見甜甜表現緊張，她直言會不時安撫對方：「佢之前好在意網上評論，我叫佢唔好咁在意人哋嘅評價，否則會影響發揮。」甜甜聞言眼泛淚光表示很感激對方，後來愈說愈激動，邊哭邊說：「第一次面試嘅時候，佢陪我等到凌晨一點。」程姜月解釋當日每位佳麗要錄一段說話，甜甜是最後一個錄影，等待時見她不停練習廣東話，甜甜續說：「我一直好感激佢，我怕冇機會同佢講，呢兩日我有啲壓力，愈想做好就愈做得唔好。」

而5位評判團當中，包括汪明荃、周梁淑怡等今日首次會面，今次是汪明荃自1997年後，第二次擔任港姐評判，她說：「今日第一次見15位佳麗，我哋同每位佳麗有5分鐘傾偈。（覺得佢哋點？）佢哋好叻講嘢，水準唔錯，我第一眼當然係睇成個樣，仲有談吐去表現佢嘅個性。當佢哋企埋一齊就可以比較到高矮肥瘦，一目了然。（廣東方唔正會唔會扣分？）唔會，如果佳麗留喺香港嘅話，睇電視學廣東話好快，我自己當年都係慢慢學，廣東話唔會嚴重扣分。」她表示今次會面很重要，可以近距離跟她們交流，看清楚她們的樣貌。