本日日本：萬聖節朱古力禮盒　黑貓Hello Kitty勁搶鏡

轉眼萬聖節快將來到，日本有很多萬聖活動，各種萬聖節限定商品和禮盒也陸續登場，每年GODIVA推出的萬聖節限定禮盒都十分吸引，今年也不例外，其中有可愛貓咪包裝的「黑貓鐵盒」，以萬聖節常用的黑、紫、橙色為主軸，搭配黑貓與黑夜的概念設計出充滿神秘感的鐵盒外觀，入面則是GODIVA經典的G Cube朱古力，有牛奶、黑朱古力、白朱古力三種口味。此外有立體黑貓禮盒，裏面裝着G Cube脆餅朱古力，有牛奶、黑朱古力，以及秋季限定的蒙布朗3種口味。除了單獨發售，還有限定網上發售的「黑貓禮盒＋黑貓Hello Kitty」套裝，附有一隻打扮成黑貓的Hello Kitty公仔，黑貓服裝更可拆下來，十分可愛！如果不需要禮盒包裝，可以選擇5粒裝的G Cube朱古力，包括牛奶和黑朱古力口味，以黑貓透明小袋裝着，可愛又實用。此外還有「黑貓南瓜白朱古力餅乾」，每盒有4片，獨立包裝方便攜帶，以上幾款產品即日起至10月31日期間限定發售。除了以上產品之外，部分GODIVA店舖更推出「黑貓萬聖節派對套裝」，內裏包括G Cube朱古力、Godiva秋季限定栗子餅乾等等，附送一個大容量的黑貓Tote Bag，真的好想擁有！