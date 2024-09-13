前主播麥詩敏派帖　婚後繼續工作唔靠老公

藝人敖嘉年、麥詩敏、黃芳雯、蔡嘉寶、李婷婷和吳雲甫今晚（13日）到觀塘安老院送暖，與一眾長者提前慶祝中秋，將於本月28日結婚的麥詩敏更即場向一班藝人好友派發囍帖。

剛完成過大禮，臨近結婚的麥詩敏自言今年中秋節會好繁忙：「要見好多親戚朋友，除咗自己嗰邊，仲要見埋另一半嗰邊嘅親戚，月餅派多咗。」問到婚後可有打算生小孩？她就表示為人父母是一個好大的責任，所以需要再和另一半好好商量，暫時未決定到：「小朋友每一個階段無論係學習定係成長，全部都要好有責任心先可以做到，做人父母好唔容易。」又分享婚禮當晚邀請了好多藝人朋友前來。

問到可會擔心婚後有婆媳糾紛？她說：「暫時相處都好好，因為我同另一半都識咗10年，咁耐都成日見對方嘅爸爸媽媽，咁都相處得唔錯（對方家長好滿意你？）以我所知都OK，因為啲金器都唔少，如果唔鍾意我，應該唔會送。」表示婚後都會繼續努力工作，希望有更多工作可以儲錢：「因為始終做人太太，唔可以完全倚靠晒老公，我都鍾意自力更生（老公會畀家用？）有就梗係好啦，佢自動上繳。」

另外，敖嘉年表示會出席麥詩敏的婚禮，問到屆時可會表演唱歌？他就笑言隨緣，又指在婚禮上選曲需要好謹慎。提到早前網上瘋傳宣萱當年指無綫重用歌手的片段，敖嘉年表示有留意，不過指他當年並沒有發生這種事：「我哋嗰個年代冇乜歌手拍劇，個個都係捱出嚟，我哋係拍到冇瞓覺，日夜不停咁拍，其實我好感恩TVB，因為我所有嘢都係嗰度學，同埋我有糧出，雖然真係好辛苦，我哋瞓係服裝間，發哥（周潤發）都係咁瞓，凌晨拍完，朝早6點又要起身化妝。」至於工作方面，他表示中秋節要到馬來西亞出騷。