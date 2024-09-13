廖慧儀被海豚包圍嚇到喊 何泳芍潛水全賴有Big爆上圍

由4位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）主持的無綫全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》現正熱播。

昨日（12日）播出的一集中，她們首度出海接觸暗色斑紋海豚，被叮囑不可接觸及追逐海豚，Honey還傳授三招海豚吸引大法，包括︰小鴨式下潛、瘋狂轉圈及發出「LaLaLa」的高頻怪聲，成功引來逾百條海豚包圍。剛考獲潛水牌的Jessica被此情況嚇到喊，事後解釋稱：「喺我腳下有好多好多海豚，感覺好似鯊魚，好恐怖，一落到水未有心理準備，望落水底有好多條係我下面，有啲怯！」而完成潛水活動後，她們齊齊品嘗當地馳名海鮮，Jessica還自費請大家吃白飯魚奄列三文治，青口及上湯灼龍蝦。

另一日她們就出海做義工，清理海床垃圾，由於Amber同Jessica出發前才匆匆在港學潛水及考牌，臨下水前Amber顯得憂心忡忡，之後還因風浪太大感到頭暈要提早上水，更嘔吐大作，而Jessica亦因為扣不到鉛帶沒法下潛。Honey及Nicole在水底苦候多時，最後被迫上水，潛水經驗較多的Honey亦承認現場海面狀況頗差，未必適合初學者下潛。

後來4人決定作第二次嘗試，Honey對着兩名初哥笑說︰「你哋潛到落去當贏。」最後一行人都成功潛到海底清理海底垃圾，認真厲害。Jessica上水時還意猶未盡表示：「咁快用晒啲氣嘅。」，而有經驗的Honey則是「責任擔當」，全程非常努力，上水時已累到全身虛脫，上圍豐富的她笑言：「探索海洋全靠媽媽畀我嘅禮物。」