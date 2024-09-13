Tyson Yoshi推新歌　望過千萬點擊破紀錄

相隔四年歌手TYSON YOSHI(TY)與台灣音樂才子派偉俊（Patrick Brasca）推出新歌，日前TY在社交平台上傳預告片，講述自己曾被好友出賣的心情，很多網友留言表示有同感，紛紛分享被出賣的經過，新歌亦於今日（13日）凌晨12點正已正式派台。繼上首求婚派台歌成功在各個社交媒體上洗版後，TY本年第三首派台歌，選擇與Patrick Brasca再度合作，是繼四年前2人共同創作的《忘記你》後，再次合作，上個月在網上突破700萬播放率，今次2人攜手包辦曲詞編，以專屬的曲風加上琅琅上口的歌詞，期望打破上首歌的記錄，衝破千萬點擊率。

今次TY以親身經歷作歌：「我今年已經踏入30歲，每個人都會喺某個年紀面對時間嘅考驗，隨著日子的流逝，難免會遇到被好朋友背叛，正所謂人生流流長總會遇上幾個仆街，呢句嘢除咗喺男女關係上適用，我覺得連對朋友嘅關係都適用，件事對我打擊都大㗎!但教識我點再細心啲帶眼識人，都係成長嘅一部分。」今次新歌MV，兩位大男孩期待已久，源於《忘記你》的MV原本打算找一群玩攝影的好朋友一起來完成，因為疫情關係，最終他們要分開香港台灣兩地拍攝，到今次新歌，他們終於能圓夢，TY上月帶同自己MV拍攝班底，特意飛去台灣完成拍攝工作。除了音樂創作偏好以日常作靈感外，是次MV有部分劇情亦是來自TY的親身經驗，包括MV開頭講述，TY在一個無人的沙漠，疑似被寵物狗帶進80年代的美式快餐廳遇上Patrick，才發生後續的故事，TY坦言：「事實係有人帶我入咗個局，之後我先知，原來瀨嘢！」。不過面對往事，TY表示：「其實我都已經放下咗一段時間，都不會再作任何回應喇！」，他更呼籲各位樂迷就當做普通故事來欣賞吧！不要作多餘的猜測。