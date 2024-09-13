回歸AV界　慾望更澎湃

日本AV界有唔少女優引退咗一段日子之後，就會復出繼續為大家獻技，而佢哋嘅表現往往比以前更加飢渴，對快感嘅慾望相當強烈，就好似今日進行比併嘅兒玉七海同中山文香咁喇！

天后接班人

日本AV大廠S1一向都坐擁好多優質又名氣十足嘅頂級女優，好似天后小島南就係其中之一，而南妹不知不覺已經出道咗13年，雖然狀態弗到漏，但亦係時候要搵番個接班人，喺眾多師妹當中，兒玉七海就絕對有呢個資格喇！

現年22歲嘅七海，萌味十足又充滿稚氣，而且仲擁有薄身巨乳身材，質素同小島南真係有得揮。事實上，喺2021年出道時，七海已經獲得多方稱讚，有評論家讚佢擁有「昭和氣息」，亦有人稱佢為「未經琢磨之原石」，意思係指極有潛質被打磨成為發光發亮嘅寶石，仲有巨乳評論家森哲讚賞七海對F奶猶如新鮮嘅果實般，形狀吸引又具彈力質感！不過，七海喺2022年因為身心方面都出現健康問題而引退，好彩喺今年4月復出，大家可以見到重踏女優生涯嘅七海體態健美咗，喺作品當中仲顯得對快感追求更主動、更飢渴添！

兒玉七海

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-23-34

放蕩激情

喺疫情嚴峻嘅時候，唔少AV女優為怕中招而停工，之不過有一位女優因為疫情肆虐而回歸，佢就係中山文香喇！喺2019年投身AV界嘅佢，本來諗住拍5部片賺夠錢之後就引退，點知當其時就遇上疫情，結果因為搵唔到其他工作，便決定回歸AV界繼續拍片喇！

文香面圓圓又甜美可人，雖然生得細細粒，但係對波又大又嫩白，一副童顏巨乳相當吸睛。而回歸AV界之後，佢嘅演出顯得更為放蕩激情，因此人氣亦與日俱增！除咗拍AV，文香仲好鍾意唱歌，所以有時亦以歌手身份四出登台表演一下歌藝，喺今年4月佢仲舉辦咗個人演唱會添！大家睇文香嘅AV作品之餘，亦不妨上網聽一聽佢嘅歌聲，感受一下呢位放蕩巨乳妹嘅另一番風情。

中山文香

年齡：26歲

身高：4呎11吋

三圍：37H-24-35

第1回合

鬥身材

兒玉七海體態健美結實，加埋對F奶圓潤又富彈力，呢副胴體夠晒吸睛，惟乳暈顏色比較深影響觀感。至於中山文香雖然擁有童顏巨乳，但係體態有少少又肥又矮，所以兩女都各有優缺點，打和！

第2回合

鬥飢渴

中山文香復出之後，喺AV廠Moodyz嘅調教之下，需索愈來愈大，好多時都會見到佢一次過激戰幾個男優。至於兒玉七海亦不相伯仲，最近喺新作中亦表演一女鬥多男，足見佢哋都表現得相當飢渴！

第3回合

鬥激情

兒玉七海雖然愈嚟愈鍾意玩多P，激情度比佢引退前更高，但係為S1效力始終都唔會玩得太激，而中山文香就激情好多，連環中出、綑綁、愉虐等都玩齊晒，所以稍勝一籌。

中山文香勝

兒玉七海青春可人，身材亦健美結實，回歸AV界之後，表現仲愈來愈投入，至於中山文香除咗更為大波，而且仲喺演出風格上更激更放蕩，平常更加會以歌手身份表演，可以話長袖善舞、風光迷人，勝過兒玉七海。