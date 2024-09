視后胡杏兒與李承德(Philip)婚後育有大仔李奕霆(Brendan)、二仔李奕霖(Ryan)及細仔李奕宏(Liam),一家五口幸福瀉。日前,她在社交平台分享美照,表示:「Back to work」,表達完成假期要重回工作崗位的心情。不過,見她將手放在腹部並擺出心心手勢,一臉幸福之情即惹起揣測,網友留言問「又有咗?」

連圈中好友胡定欣都留言查詢:「嘩!我以為你宣布又有咗」,她回覆:「我SHOW啲靚珠寶啫,真係咁好生養咩,點都到你啦姊妹。」連楊茜堯都有留言,表示:「我都錯覺以為係,靚媽」,王君馨亦表示:「I thought the same .. heart on pelvis on the first photo」,還有人說:「第一張相真的以為係,應該生多個係女仔先。」