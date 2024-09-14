【是日通勝】

農曆八月十二

甲辰年 癸酉月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、交易

忌：出行、安葬、成服

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

金牛座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

雙子座：行動力強，多與同事合作，易取得好業績。

巨蟹座：有可能成為同事的眼中釘，要留意言行啊！

獅子座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

處女座：事業運強，財運亦上升，專注工作有着數。

天秤座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

天蠍座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

人馬座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

山羊座：職場是非多，有真材實料便不怕別人挑戰。

水瓶座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

雙魚座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 人緣佳

（跌）雞 狀態差

鼠：察覺到伴侶的體貼，幸福感油然而生。

牛：出席社交聚會，有可能遇到心儀異性。

虎：做適量運動有益身心，謹記持之以恒。

兔：眼睛是靈魂之窗，視力問題盡早處理。

龍：交友要小心，容易被甜言蜜語所欺騙。

蛇：心情鬱悶，對於刻板生活感到很厭倦。

馬：當局者迷，嘗試聽別人意見會有幫助。

羊：對感情關係抱懷疑態度，內心很不安。

猴：春風滿面，單身者易吸引到異性注意。

雞：運勢平平，身體疲憊，需要好好休息。

狗：事業發展方向正確，可為未來做打算。

豬：是日沖煞，幸好運勢不差，可以安心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給十二星座的開學Tips：土象星座篇

土象星座包括金牛座、處女座和山羊座，以穩定和勤奮見稱，以下是一些他們適用的開學Tips。

土象星座通常很有組織能力，因此建立一個學習計劃是非常重要，包括每天需要完成的任務和學習時間表，幫助他們更好地掌握時間，確保能夠在學業上取得成功。

土象星座通常很有耐心和毅力，可以通過每天保持一定的學習時間、定期復習、寫筆記等方式來建立學習習慣，以便更好地掌握學習內容，提高學習效率。

土象星座通常很注重學習資源的品質，需要確保自己擁有足夠的教科書、筆記、參考書籍等等，也可以參加一些學習課程或線上學習平台，以擴大自己的學習資源。

土象星座通常很注重實用性，可以通過閱讀、參與學術活動或者探索新的學科領域，來激發自己的學習興趣，以便更好地掌握知識，培養創造力和想像力。

土象星座通常很尊重老師，但需要與老師建立聯繫，不妨在課堂上提出問題，或者在課後向老師請教，以便更好地理解課程內容，並得到老師的指導和幫助。

土象星座通常很謹慎和自律，可以通過參加學術競賽、發表演講、展示作品等方式來建立自信心，並在學業上取得更好的成績。