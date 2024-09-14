娛圈單打︱過去式打死唔認　父女戀極速玩完

吓，唔通「父女戀」咁快玩完？「性女港姐」林鈺洧（Denice）早前被東網獨家踢爆，跟離婚官司未了的富商馬清揚撻着，唔止忽然升呢揸靚車住豪宅，仲被拍下「人肉速遞」送上門會情郎，駕車到馬清揚位於山頂的豪宅，自出自入，交情匪淺。

事發後，馬公子雖然錫住伊人，大讚Denice為人純品，又強調自己單身，同乜嘢人交往都冇問題，但Denice進一步坐實性女形象，仲被貼上拜金標籤，加上馬清揚前妻錢慧儀明示暗示離婚官司未完，不滿有女人送上門，搞到Denice都好尷尬，冇面見人潛水長達數月！

直到日前佢為港姐決賽綵排，避無可避，靚女終須見記者。面對記者追問，Denice「紅都面晒」，斷然否認同馬清揚拍拖，仲死撐話從來冇去過對方的山頂豪宅。喂，有圖有真相喎，咁都可以唔認，唔通要呃人，先要呃自己？

嗱，口痕友就估計，二人可能已經極速玩完，既然已成過去式，梗係死口唔認啦，難道「送外賣」馨香咩！都話公子哥兒風流成性，點會為一棵樹放棄整個森林吖。雖然馬公子年紀大過Denice一大截，但要綁實一個人又談何容易！馬公子前妻夠係港姐啦，一樣搞到擘面收場。

好彩，青春就係本錢，Denice仲係廿幾歲卜卜脆，呢個唔啱咪搵下一個囉，各取所需，都冇咩蝕底嘅。再講吖，大台正值用人之際，Denice剛剛加入《愛‧回家》劇組不久，倒不如疊埋心水磨練演技，增加曝光率好過。親生仔不如近身錢，何況係非親非故嘅男人！