曹永廉蕭正楠開騷　馬國明𢱑撈做嘉賓

無綫藝人曹永廉、蕭正楠向來感情甚好，「兩兄弟」曾於2017年在香港開演唱會，之後更「添食」到美國、新加坡及雲頂開騷，但後來因疫情關係才少了演出機會。雖然二人剛剛分別為新劇《刑偵12》及《巨塔之后》拍攝完畢，但隨即亦已為「新任務」作準備，他們已定於10月25日在佛山舉行演唱會，今次更找來視帝馬國明做嘉賓一齊玩，阿廉接受東網獨家訪問時謂：「之前我哋喺佛山開工，一齊食嘢嗰陣傾開，即刻同馬明講叫佢幫手做嘉賓，佢又一口應承喎，咁咪一齊玩囉！日前我哋都影咗海報相，依家等海報出咗先，返到香港再到阿蕭夾吓啲嘢。」

日前他們於布拉格拍攝《巨》劇時，更於當地拍了一條有關演唱會的搞笑片，片中最初阿廉謂：「我哋啱啱喺布拉格拍戲，又知道馬明喺度，咁諗住問吓佢演唱會嗰度佢制唔制。」跟住阿蕭答：「死啦！未必肯制㗎喎！問人嘅時候有誠意啲喎！」阿廉謂：「即管試吓啦！」

之後鏡頭一轉，二人就去到馬明所住的酒店，上到樓層，已見馬國明坐在樓梯口耷晒頭，當時馬國明手上更拿着一隻「爛蕉」，他謂：「我煞科嘞！煞科即係畢業，都唔知點算，你知我有老竇老母，有老婆仲有兩隻貓，咁真係吔爛蕉！」阿蕭即「做戲」說：「咁呀！見你份人平時冇乜點，我哋10月25號喺佛山開個演唱會，搵你做嘉賓囉！」阿廉即謂：「佢咁慘！幫吓佢啦」馬明交戲謂：「係咪真㗎！好呀！好呀！」阿蕭又抵死謂：「你唱好啲喎！我哋要求好高㗎！」馬國明謂：「知道！知道！多謝兩位大佬！」三人對白令不少網民笑翻。