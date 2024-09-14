東方日報C1：吳謹言突然嫁人凸肚傳有餡

內地花旦吳謹言早年憑劇集《延禧攻略》一炮而紅，之後因「耍大牌」陷事業低潮，今年才憑新作《墨雨雲間》翻身。本以為她會「食住個勢」力爭影視界一姐之位，昨日竟放重磅震撼彈，宣布與《延》劇男星洪堯已領證結婚，之後更有女方腹部隆起的短片流出，被指雙喜臨門，已懷孕5個月！

吳謹言的演藝事業歷盡高山低谷，早年憑成名劇《延禧攻略》中「魏瓔珞」一角爆紅全亞洲，可惜之後被指耍大牌、演技千篇一律而星途急插谷底，直至今年才憑新作《墨雨雲間》翻身，人氣再度急升。正當大家以為她會在事業上來個「華麗轉身」力爭上游之際，昨日她竟戲劇性地突然公布已為人妻，與《延》劇中的「和親王」洪堯成婚，兩人各自發文：「今日結的」、「今日領的」，並雙雙晒出領證婚照，震撼全城，婚訊公布一小時已有2.6億閱讀量，並在多個熱搜攻佔3甲，熱度十足！

拍拖7年 去年傳「備孕」

吳謹言與洪堯領證後，即與一班親友食個Quick Lunch，好友大爆他們已拍拖7年，還分享多張Sweet爆合照，一對新人糖黐豆，吳謹言多次挨落老公身上，洪堯則攬着她的纖腰，「雙劍合璧」大放閃光彈！

公布喜訊不久，網上瘋傳被指是近期拍攝的吳謹言開工短片，見她穿上間條鬆身Tee襯闊身短褲，腹部微隆，行路姿勢一拐一拐，即傳出奉子成婚，有網民「目測」她已懷孕5個月，加上其經理人于正公布好消息時寫道：「良辰吉日，雙喜臨門，大吉大利，見者隨喜。」當中的「雙喜臨門」令人有所聯想。不過，于正其後解釋昨日是內地歌手陸虎舉行婚禮的日子，兩位好友同時有喜訊，所以是「雙喜臨門」。

吳謹言與洪堯2019年因合作《延》劇傳緋聞，男方曾上載兩人的親密合照，隨後秒刪；2020年，兩人被指疑似同居，去年更爆出「備孕」消息，但于正第一時間澄清闢謠，估不到一轉眼，兩人已領證！

婚事雖獲不少祝福，但亦有網民翻出洪堯曾是「劈腿渣男」的黑歷史，有指他於2013年參加內地綜藝節目《非常完美》時，與任職化妝師的曹贏心牽手成功，之後真的拍拖，但戀情僅維持了短短兩年，洪堯就被爆劈腿嫩模李葱熙，更一度流出床照，令男方形象盡毀。而最令網民震驚的是，日前被張雨綺「帶挈」的小鮮肉男星于適，被傳一腳踏5船的同時，原來曹贏心亦在其女友名單之列，關係相當複雜！

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