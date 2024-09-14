SmarTone現接受iPhone 16系列預訂　上台或續約出機尊享禮遇

SmarTone推出iPhone 16系列預訂優惠，客戶上台或續約選用指定5G月費計劃出機，即享月費不變、機價直減高達$2,500優惠，以及SmarTone為客戶而設的一系列專屬禮遇。配合SmarTone超強勢5G網絡，盡享iPhone 16系列超卓體驗。

SmarTone客戶專屬出機禮遇包括：

• 月費不變，機價直減高達$2,500

• 12個月SmarTone爆芒換新服務

• 額外$300 Trade-in回贈

• Apple Watch / iPad $200 折扣

接受iPhone 16系列預訂，並於2024年9月20日起於門市及網上商店公開發售。已取得SUPER SmarT Pass及SmarT Pass的客戶，只需於預訂開始後首48小時內行使並落實訂購，即可優先取得心水iPhone 16系列手機。

為全力守護客戶安心出機，SmarTone只會以「#SmarTone」發送短訊及透過以官方電子郵箱發出的電郵通知客戶有關預訂及取機付款安排。客戶須透過官方網頁

smartone.com進行預訂，而預訂時SmarTone亦不會要求客戶付款或提供信用卡資料。另為保障客戶，付款及選擇取機時段須透過SmarTone CARE App進行。