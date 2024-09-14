限定美酒活動　舉杯同歡

偶然有空閒，揀選自己喜愛的美酒，和朋友邊飲邊傾，最是暢快寫意。城中不時舉辦限定的主題美酒活動和工作坊，讓一眾酒友有機會聚首一堂，齊齊飲番杯。

Negroni做主角

經典的雞尾酒數之不盡，其中一款就是苦中帶甜的Negroni。9月16日至22日正值第12年的Negroni Week，今年會在不同場地舉辦活動，還有不同口味的Negroni酒單登場。9月16日的開幕派對會於中環美國菜酒吧舉行，到時會有3位著名調酒師推香橙和朱古力、大黃沙冰版和加入多款烈酒調味的新口味，9月17日在中環酒吧享用5款不同口味的限定酒單，中的創意日式料理餐廳在9月19日會由不同調酒師以苦艾酒、熱帶水果、山椒胡椒氈酒等調出限定酒單。中環私人會所則提供以自家煙熏香草浸包的出品，帶有濃郁的泥土氣息。尖沙咀五星級酒店酒吧同樣為雞尾酒加入新元素，L'INSOLITO加入酸葡萄汁，Like Camillo Used to Drink會選用1960年代的金巴利酒，層次更豐富。是次活動部分收益，還會捐給指定機構，別具意義。

精選烈酒

近年大眾對烈酒的需求日漸提高，烈酒供應商和尖沙咀五星級酒店酒吧合作，於9月14日至15日舉行酒吧活動，到時會有過百款特色威士忌和烈酒試飲，當中還包括稀的威士忌和特別版。今次更推出4款特色雞尾酒和威士忌熟成神戶A5和牛，再加上度身度造的威士忌試飲旅程，就更貼心。

威士忌之旅

本地近年有多個美酒品誕生，本地烈酒品牌早前在日本計劃的酒廠終於動工，到時會釀製款氈酒、烈酒和威士忌，更會推出私人威士忌包桶企劃，為讓大家對威士忌和酒廠有更深入了解，品牌品酒室於現時至11月的隔個星期三和六舉辦日本威士忌酒廠之旅講解，到時會有創辦人之一Kit為大家講解，讓各位了解威士忌的各種知識。

啤酒派對

天氣炎熱，又或嘗惹味菜式，來杯冰凍啤酒就最爽。佐敦一間酒店酒吧和本地手工啤酒品牌合作於9月20日舉行啤酒派對，晚上6時半至9時半，會有3小時任飲指定生啤及手工啤酒，而且當晚會有占卜和DJ助興，氣氛更熱鬧。

無限暢飲

本地德國啤酒節攪得有聲有色，於9月15日至10月31日，有5間分店的德國餐廳推出優價歎德國生啤，享用第一杯後，第二杯加指定價錢會有2小時Magic Cup無限暢飲，配有德國鹹手、紐價堡蛇餅腸、德式芥末籽香腸鹼水麵包棒、傳統扭結包、芝士粒和沙律等的盛宴套餐，分外暢快。