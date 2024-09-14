印度電影人Soham Shah控告《魷魚遊戲》抄襲

由李政宰主演的2021年大熱Netflix韓劇《魷魚遊戲》今年12月將推出第2季，印度男星兼監製Sohum Shah早前入稟控告Netflix與《魷》主創黃東赫，指他們抄襲他執導與編劇的2009年電影《Luck》。根據電影資料網，《Luck》劇情講述一些黑社會富豪以巨額獎金於全球招募一些欠債人士參加死亡遊戲，測試他們的運氣，讓有錢人賭博押注。當參賽者死亡，餘下的參賽者可以分得更多的錢，與《魷魚遊戲》背景相似。

Sohum自言2006年開始寫《Luck》劇本，電影2009年於印度、美國、英國與阿聯酋上映，而他指黃東赫曾受訪透露是2009年開始寫《魷》劇本。Sohum認為Netflix理應在《Luck》上映時就留意到它，因為它當時有大量的宣傳與推廣。《魷》一播映就大受歡迎，首4周便獲16.5億收視小時，成為平台最高收視節目。《魷》亦於美國頒獎禮揚威，奪得3個《演員工會獎》、2個《艾美獎》、以及3個《金球獎》提名，其中吳永洙奪得電視組最佳男配角。Sohum估計Netflix憑《魷》市值上漲9億美元（約70.2億港元），要求瓜分部份收益，並申請阻止Netflix侵害《Luck》的版權。