港姐︱俞可程有肚腩仔　莊曉婷暴露身材缺點

《2024香港小姐競選決賽》將於明晚舉行，一眾佳麗今午（14日）姿態會見傳媒，候選佳麗莊曉婷腰部完全沒有曲線，而俞可程更明顯未修身有肚腩仔。人事後齊齊受訪，齊聲表示對明天決賽心情緊張，但莊曉婷指會以平常心面對，希望屆時可盡量享受舞台。

俞可程坦言自己首次在大騷中表演，故今日綵排會集中認真，希望明天會有更好的表現及更多的自信：「我聽講啲衫好重，希望自己可以Carry好啲！」莊曉婷坦言今次排練及踩台時間比以往少，所以要在短時間謹記所有排位，認真考記性。

對於今次大會泳衣令兩人暴露身材缺點，俞可程大方承認一定有進步空間，當問到會否擔心影響分數？她坦言：「覺得身材比例唔會有直接嘅影響，最重要嘅都係心態。」莊曉婷則坦言：「我覺得自己都進步咗（修身）好多，聽日出騷前唔好食咁多嘢啦。」她們又異口同聲對問答環節最緊張及擔心，因很考臨場反應。

候選佳麗秦冀雯的下身泳褲位置略嫌偏低，顯得腰部線條較長，看似衣服不合身，相比其他佳麗，體態不算出眾。接受記者訪問時，談及身材體態，秦冀雯即表示不覺得泳裝不合身，她說：「可能只係我生得比較高，所以顯得腰比較長。」又謂身材是天生的，對自己的身材亦都感到滿意。

當記者再追問她會否覺得今次泳裝凸顯出她的身材缺點？秦冀雯即不服氣說：「我唔覺得囉！1米75都算高，我唔明點解會咁講。」至於身材平坦的陳紫佟被指今次泳裝凸顯不出綫條美時，陳紫佟即解釋指因為當初量度三圍時，大吸了一口氣縮肚，所以令腰圍數字不準。在陳紫佟回答完記者提問後，秦冀雯即反問記者：「你哋係咪對女人身材要求好高？我唔明點解你哋會咁問。」語畢即被工作人員制止，最後秦冀雯黑面轉身離開，而陳紫佟則全程保持笑容。

上屆港姐冠軍莊子璇將於明天卸任，她表示有好多需要感激的人，已經提前準備好，兼且錄好感言，問到她可有睇好哪位小師妹？莊子璇就表示因為初初和她們都不熟悉，所以有特意找小師妹們聊天：「我覺得今年嘅水平都好平均，最後邊一位攞獎都唔出奇。」不過她就特別提到最高的候選佳麗楊梓瑤令她印象深刻，她說：「聽日決賽邊個攞獎一眼就會睇到，因為嗰個人係台上會發光。」另外，剛完成拍攝無綫新劇《金式森林》的莊子璇表示暫時未接到新工作，笑言相信機會會自己來，但同亦會在空餘時間增值自己，透露幫自己報了演藝課堂。