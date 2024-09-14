本日日本：日本首登陸！奢華酒店進駐京都

充滿歷史韻味的日本京都是很多旅客的心水觀光地，也順理成章成了不少國際酒店品牌進軍東瀛的首個據點。最近有以身心健康及環保作定位的國際奢華酒店集團在當地開設旗下日本首間住宿設施，除了提供超低密度的舒適下榻環境，飲食及水療中心等也貫徹品牌的養生理念。另外京都還有兩間日本初登場的過江龍酒店，為旅客帶來更多驚喜旅宿體驗。

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養生永續 兩者兼得

洲際酒店旗下品牌六善養生及酒店集團 （Six Senses Hotels Resorts Spas），是最早倡導健康和永續發展概念的豪華酒店之一，旗下現時有約20間酒店分布世界各地。4月在京都東山區開設總面積達11,170平方米的Six Sense京都，亦處處體現品牌一貫風格。例如餐廳All Day Dining Sekki以京都伏見山田農場等出產的無農藥種植蔬菜為主打，並精心挑選以永續方式生產的當地食材，烹調獨特創新菜餚。與此同時酒店亦將未使用的土地再生為有機菜園，種植的香草和蔬菜用於餐廳和咖啡館。另一重點水療中心會根據檢查身體後的健康篩檢結果來提議最合適的放鬆身心療程，當中包括利用WATSU泳池讓你在漂浮狀態下透過水的阻力進行伸展。意猶未盡的話，酒店還提供哈他瑜伽、引導冥想和呼吸技巧等結合起來的私人課程。住宿方面，酒店設有81間客房（包括8間套房），共12種房型選擇，其中Three Bedroom Penthouse Suite面積更達238平方米，所有客房均配置手工有機床墊、溫度調整枕、羽絨被和有機棉床單，保證有覺好瞓。房價每晚¥230,000（HK$12,524）起。

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大師操刀 能劇舞台

另一國際連鎖奢華酒店品牌悅榕庄（Banyan Tree）亦在今年首度涉足日本市場，剛於8月同樣在京都東山區開設Banyan Tree東山京都。酒店前址為老字號旅館Hotel Ryozen所在地，悅榕庄找來了建築大師隈研吾負責監修設計，新酒店總面積達7,100平方米，設有52間客房和套房，由於位處神社寺廟雲集的東山區域，隈研吾特別以「幽玄」為設計概念，一大特色是酒店內設有能劇舞台Noh Stage，事關能劇經常以鬼神與怨靈當劇中主角，切合了地點本身的背景及氛圍。酒店另一賣點是東山區少數可享用天然溫泉的住宿設施，除了大浴場、部分客房以及水療室均可享泡湯樂趣。飲食方面亦夠精彩，例如以當地時令食材及特色調味料來炮製懷石料理的Ryozen餐廳，及提供獨特雞尾酒及精選清酒的BAR RYOZEN 。住宿方面有6種房型可選，另有8間溫泉客室，包括可於房內邊賞景邊泡湯的ONSEN Retreat客房。房價每晚¥161,500（約HK$8,783）起。

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多方融合 異地風情

想要較大眾化選擇的話，則可考慮於6月開業、坐落在京都市下京地區的ASAI京都四条酒店。酒店是泰國Dusit Hotels & Resorts旗下ASAI品牌首間日本酒店，建築樓高5層（地下1層），共提供114間客房，共6種房型，面積由16至20平方米不等，內部裝潢走簡約路線，採用大地色調的木質家具，營造溫馨舒適氛圍，並巧妙地利用空間，房內有升高的榻榻米，上方放了厚床墊而不是床，下方的空間則可存放行李。酒店另一焦點是設有一個兼容飲食、工作、娛樂等元素的公共空間，非住客亦可使用，酒店也會舉辦不同類型的活動，鼓勵住客和當地人互動交流。説到酒店中最具泰式風情的地方，必定是1樓的酒吧式餐廳Soi Gaeng，餐廳以「京都泰式街頭美食」為理念，提供咖喱、炸雞、春卷、冬蔭功、杧果檽米飯等10多款小吃和甜品。另一邊廂的酒吧則提供多款特製雞尾酒、優質日本威士忌和清酒等。房價每晚¥15,000（約HK$815）起。