鄭梓浩終於「上水」　千字文反擊舊愛Grace

《中年好聲音2》鄭梓浩（Brian）近日被舊愛Grace踢爆渣男行為，又指他與孫耀威妹妹孫美賢過籨甚密關係密切。孫美賢事後撰長文列9點澄清，指並非包養關係，只涉及錢銀轇轕，但承認與鄭梓浩有過「短暫的交往」。另一邊廂，男主角「潛水」多時終於現身社交平台，發出聲明反擊舊愛Grace並為事件解畫。

鄭梓浩千字文的序，率先𨤳清與Grace的感情關係，表示：「大家好！近日，關於本人的一些媒體報道引起了廣泛關注。在此，本人鄭梓浩發表唯一僅有聲明。原本並不想回應這些報道，皆因出於保護身邊所有人，不想他們再次受到傷害。首先，我與Grace女士中學相識，但並非初戀。當年從她口中得知她當時以第三者身份插足他人家庭及後並懷有身孕，我即果斷分手！」

鄭梓浩續表示有人透過不正當的手法去精心部署設局：「後來我移民新西蘭，致力於經營餐飲、美容美髮及網絡直銷業務。多年來，我一直獨自承擔家人及孩子們的生活、學費和醫療等所有開支，直至今天從未間斷。然而，近期有報道稱Grace支付我孩子的學費和醫療所有費用，這的確與事實嚴重不符。實際上，數月前Grace爲收集對她自己有利的證據，便開始處心積慮地部署，利用不正當手段盜取我的手機私人帳號，刪除了我在多個社交平台如微信、WhatsApp等的對話紀錄，將對我有利或可用於反擊的資料全部刪除，直到第一波報道之後我才發現Grace這些行徑。」

鄭梓浩再將話題轉移到Grace的私人感情生活上，表示：「我回港簽約娛樂公司發展，同時也拓展網絡直銷業務。於2017年11月，我與Grace重逢，那時她雖已和當年令她懷孕的那位男士分開但並未離婚（Grace當時說），帶着她和這男士的孩子與她另一男友同居十年後又分手。Grace說這段感情給她帶來極大創傷，她時常陷入抑鬱並有自殺傾向，曾多次想在手扶電梯及圓方九龍站平台意圖輕生。我們畢竟剛重遇，當時我十分擔心。接近疫情尾聲，當新西蘭重新開放海關，我決定回流，從那時候起我們已分手！」

鄭梓浩再詳述與Grace如何由情人變仇人的經過，表示：「如今，因我孩子健康問題我們產生了嚴重分歧。孩子們在西方教育環境下長大，萬萬不應該僅憑外表判斷好壞。我本打算安排孩子回來進行身體檢查以尋找解決方案，卻遭到Grace及其孩子和孩子女友的極力反對。他們無端幻想出各種擔憂，如擔心她孩子的女朋友被侵犯、財物失竊、他孩子女朋友的胸圍底褲被玩弄等。Grace甚至表示，若我一意孤行安排孩子回來，她會義無反顧地同我分手劃清界線，不讓我的孩子上她的家、上她的車，她也不會見我的孩子，我孩子更不可以踏入圓方半步！作爲父親，聽到孩子被如此詆毀，我已忍無可忍。最終我說：「做唔到情人可做朋友，好來好去吧！」她說：「做唔到情人只能做仇人！好來不會好去！」最終決裂！及後並多次以發圖及文字威脅說明要食大量安眠藥，當時我也有WhatsApp她孩子說請睇住你媽咪!我幾度受她自殺威脅下才造成報道所說的（分分合合）。」

鄭梓浩還舉例子向Grace作出反擊：「近幾年Grace和她孩子及其女朋友仍然隱瞞我的存在，讓她孩子女朋友做珠寶生意的父親認為Grace仍然同孩子父親在一起，營造假象是個完整家庭去欺騙未來親家，來成就她孩子婚姻！我實在沒法忍受下去。幾年來Grace都不斷拉黑我的父母親及我兩位家姐微信聯絡方式，而後來她得知我母親重新西蘭回香港，刻意接近鮮有地主動出席活動合照營造和諧假象，鬧分手時並瘋狂以電話訊息騷擾我年事已高的母親，不斷施加壓力。這些行為我家人都可以做證。」

鄭梓浩表示在此期間，Grace還多次駭入他的電腦、電話及社交平台，表示會保留法律追究的權利。至於他的收入來源，他表示主要來自經營多年的營養品直銷業務、網上直播以及商演！對於部分報道內容及指摘與事實不實，給他和家人帶來了嚴重困擾與傷害，對此深表遺憾。他表示：「同時，媒體報道中所描述的佛山第三者並不存在。鑑於孫美賢女士已做出聲明且事情涉及另一個家庭，我不便對此做出任何回應。」

最後，鄭梓浩衷心感謝一直以來對我不離不棄的家人、朋友、工作夥伴以及一直支持我、相信我的歌迷歌友會。你們的關心、支持和鼓勵是我繼續前行的動力。

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