《今日睇真D》陳欣欣驚傳離婚　何輝親證消息

曾主持亞視節目《今日睇真D》主持的藝人陳欣欣，與香港足球員、體育評述員的何輝結婚14年，一直被喻為金童玉女。今日，何輝突然在社交平台自爆已與前亞視藝員陳欣欣離婚，早前何輝突然傳出死訊，今日（14日）何輝在社交平台轉發有關報道，多謝各界關心。但同時驚爆了已與陳欣欣離婚，表示：「近幾天朋友告之有這個報道。首先多謝關心！麻煩update一下！我已在2023年安靜的，跟著、完成了所有離婚程序了。傳死訊？疫情時，同名同姓（應有幾十萬個），為了吸流量，就傳那是我而已。再次多謝關心！凍齡？那可能了！」

何輝近年經穿穿梭中港兩地為廣州的體育節目擔任旁述。2020年新冠疫情肆虐，何輝當時被內地傳媒指染上新冠肺炎而一度傳出死訊，令何輝親自拍片澄清，他表示估計死者是一位與他同名同姓的志願者，才引起誤會。

何輝與年輕5歲的太太陳欣欣結婚14年，陳欣欣當年報名參加亞洲電視節目《未來偶像爭霸戰》入行，隨後加盟亞視並主持王牌節目《今日睇真D》。陳欣欣現為香港有線電視體育台資深主持人。2002年陳欣欣因工作認識填詞人潘源良，可惜拍拖多年後分手收場，再遇上熱愛體育運動的何輝，一拍即合於2010年7月閃婚。