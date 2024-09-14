古天樂為學弟妹開金口　親授3招減壓

向來熱心社會議題的香港演藝人協會會長古天樂（古仔），趁新學年宣布演協重啟School Tour，並以古天樂母校迦密中學為第一站，昨日一眾藝人包括錢嘉樂、張繼聰、JW王灝兒、周家怡、岑珈其、游學修及電影幕後等出席，舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，呼籲關顧學生情緒問題，校長笑言明星陣容「勁過台慶」，古仔重返母校滿有感觸：「好大感觸，諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」

古天樂感激母校栽培，與學弟學妹打成一遍，並分享減壓心得：「有三樣嘢好重要，首先分數唔代表一切，第二，千祈唔好比較，第三，唔好鑽牛角尖，遇到問題要同老師同學講，講完仲有咩就搵我哋啦！」現場有古仔同屆同學爆他讀書時趣事，指古仔讀中學時，靚樣只排第二，第一靚仔另有其人，又爆古仔原來是排球健將，經常保護波友。張繼聰表示中學時好鍾意打籃球，笑言可鍛練球技，又可以看女同學及識朋友。周家怡就表示讀書時冇School Tour，有壓力也不知如何是好，「出嚟做嘢多咗壓力，呢個世界個時鐘係唔會停，但壓力總是會過，唔好去刻意諗。」

而JW分享可透過自己專長建立信心，遇到壓力及負面情緒，會向身邊人傾訴。岑珈其和游學修現場與同學仔大玩遊戲《口試王》笑料百出，壓軸由古天樂開金口獻唱《男朋友》，掀起高潮。