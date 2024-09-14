吳慷仁襲港玩SM　無懼露械：赤裸唔係演員包袱

由台灣金馬影帝吳慷仁偕台灣女星劉主平，梁湘華及香港藝員柯煒林，主演的色慾愛情電影《破浪男女》今日（14日）舉行香港首映禮，4位主角為配合電影劇情以SM造型現身，又大玩羽毛球，充滿情色味。

吳慷仁在片中作露出性器官，但他不覺得大膽，反認為做演員要全裸演出屬正常，又指10多年前也在文藝片裸露過，笑言：「嗰次都露得同今次差唔多，但依家老咗，冇嗰時咁好睇。」

吳慷仁又稱拍攝全裸戲時亦不覺得尷尬，因身邊有專業團隊：「拍之前排練過幾次，仲有親密指導做老師，幫到演員溝通之餘，亦為導演分擔咗好多。（可有清場拍攝？）冇，有好多幕後在場保護演員，身體係好漂亮嘅。（可擔心露械鏡頭成焦點？）冇擔心，赤裸唔係演員嘅包袱，觀眾可以睇到演員嘅專業演出，導演亦用性愛勾住觀眾嘅視覺。」

談及新片已在台灣上映，觀眾可有睇到嘩嘩聲？他指台灣觀眾不會用色情眼光去睇戲，加上有才華的導演亦不會用鏡頭特寫男女身體某部分，全屬在自然狀況下去演繹。問他可再作更大膽的嘗試？他笑言倘若再大膽就要拍AV：「咁就要去日本啦喎，大家睇完齣戲就會睇到角色嘅內心世界同想法，更有代入感，兩位女主角嘅感情同親情上有所求，但得唔到。」他又說電影在台灣口碑不錯，他亦好奇香港觀眾的反應。而女主角劉主平在新片中有裸泳鏡頭，她覺得自己付出很大的情感。

至於柯煒林飾演性工作者，為滿足飾演老闆的梁湘華而大玩SM，他說：「情緒上係大膽嘅，我係服務性行業，佢要求我綑綁佢，不過我係溫柔咁綑綁佢。」而梁湘華則大讚他手勢好：「我鍾意。」柯煒林續說事前有跟老師學綑綁術，亦有嘗試被綑綁，不過他很抗拒：「我叫老師快啲幫我解繩，否則我打佢。」