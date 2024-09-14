性感女網紅如無正斗身材點敢性感！好似呢位來自泰國嘅Mamile Lee不但身材火辣，而且性感得嚟仲露得吸睛，令男士們一飽眼福，加埋五官標致迷人，絕對係女神級數！

因禍得福

泰國有唔少性感網紅及模特兒，當中樣索身材正嘅例子更係多不勝數，故此能夠喺芸芸之中脫穎而出，吸盡男士嘅目光及贏盡人氣嘅索女，絕非等閒之輩，好似出生於泰國曼谷嘅Mamile Lee正係其中之一。

大家只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅寫真，相信冇人會話佢唔夠福利度，因為唔單止性感誘人，部分更係游走尺度邊緣，難怪佢人氣十足啦！但其實Mamile Lee係近年至開始大賣限制級性感，早於2019年喺模界出道嘅佢，最初以時裝模特兒身份登場，經常為時裝雜誌拍攝寫真，而胸前擁有一對巨乳嘅佢，雖未至於大紅大紫，但亦算係略有名氣，只係卻估唔到因為疫情而成為佢事業嘅轉捩點。

若隱若現

當其時Mamile Lee因為工作量大減，所以便跟唔少模特兒一樣踩入網紅界，為咗喺短時間內谷爆人氣，佢決定以性感形象示人，頭炮作便以一襲透視內衣拍攝寫真，要知道若隱若現嘅效果比全裸更加吸睛，絕對係引人入「性」！結果呢輯火辣寫真不但令佢嘅人氣直線飆升，更堅定佢繼續行性感路線。

不過佢嘅性感卻非着得少布咁簡單，當中部分寫真嘅尺度更係直逼限制級，正係因為佢呢種豁出去瞓身演出嘅態度，令佢成為人氣冒起得最快嘅泰國性感女網紅之一，更帶挈佢嘅模特兒事業有突破性發展。及後，Mamile Lee亦食住個勢推出會員制專頁，實行將人氣化成實際收入，真係識搵錢呀！

Profile

出生地：曼谷

身高：162cm

三圍：35F-24-36

乜嘢叫做暴露得嚟又性感？Mamile Lee嘅寫真正好係最佳示範，當然同時有經營會員制專頁嘅佢，更為會員獻上大尺度誘惑，吸金力超強，難怪佢話無悔當日性感嘅決定啦！