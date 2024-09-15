【是日通勝】

農曆八月十三

甲辰年 癸酉月 壬午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、捕捉

忌：動土、嫁娶、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

金牛座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

雙子座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

巨蟹座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

獅子座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

處女座：手頭緊絀，節省開支已是刻不容緩的任務。

天秤座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天蠍座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

人馬座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

山羊座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

水瓶座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

雙魚座：利用時間進修感覺充實，生活得更有意義。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 多阻滯

鼠：是日沖煞，事業運下跌，財運亦欠佳。

牛：人緣佳，遇到想見的人，心情非常好。

虎：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

兔：感情生活受挫，卻未能認清問題根源。

龍：財運一般，勿參與賭博，貪心易惹禍。

蛇：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

馬：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

羊：偏財旺，投資可小試牛刀，容易獲利。

猴：做錯事不用怕，及時糾正過來就可以。

雞：桃花滿面，有暗戀對象者可趁機表白。

狗：趁周日做自己想做的事，生活更充實。

豬：財運稍遜，不宜做買賣，虧本機會高。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

常見的姓名學誤區

姓名文化的歷史久遠，但起名發展到現在，依然存在着很多誤區，今天就來跟大家分享。

1.一味注重補五行所缺

不少人在這方面會有誤區，就是命中缺甚麼五行，在名字中必須補上，於是選擇含所缺五行的漢字組成名字，希望順順利利。其實不以為然，每個姓名選字中所蘊含的字形、結構、字音、字義均具有不同的陰陽五行，通過改名人的八字綜合搭配名字組合的五行，才能稱之為適合的好運名字。

2.重視繁體字

不少人在取名改名時會以繁體字為參考標準，而文字筆劃的正確性，實為命名之最重要因素，若文字筆劃算錯，格局則完全不對。在文字使用方面，姓名學取名改名之筆劃皆以康熙筆劃為基準，因為《康熙字典》是近代唯一有考據造字起源的字典。

3.電腦軟體測分區別名字優劣

名字不僅是一個人的代號，也代表人的後天運勢，一個適合的名字必須綜合取名人/改名人的生辰八字。不少人會利用電腦軟體，區分自身名字的優劣，殊不知大部分軟體測名字都不是根據生辰八字而定，其次軟體測名字只是看名字數理，並不連繫性別。