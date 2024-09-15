港姐泳裝見真章！盧凱怡「加冕」爭后冠　勁敵倪樂琳攔路

選美盛事《2024香港小姐競選決賽》今晚舉行，一眾佳麗昨午以泳裝會見新聞界，燕瘦環肥任君選擇。期間盧凱怡被抽中試戴后冠，信心滿滿的她不信「魔咒」，又坦言視倪樂琳及楊梓瑤為勁敵，望成功脫穎而出，登上冠軍寶座。

港姐候選佳麗昨日獲安排以泳裝會見傳媒，不過兩件頭泳衣欠睇頭，封胸兼令她們的上圍被壓扁。「高妹」楊梓瑤愈戰愈勇，葫蘆身形盡現，而吳芷靖一身雪白肌膚同樣吸睛；反觀莊曉婷腰部似毫無曲線，俞可程更凸出肚腩仔。而謝淑怡及李曼思同時因病缺席，情況相當罕見。

盧凱怡被抽中試戴后冠，獲師姐莊子璇「加冕」，她坦言：「嗰日綵排嘅抽籤，15個抽中我，真係好驚訝。（依家係咪好有自信？）都係嘅，頭先真係好似頒緊獎畀我咁，今日畀我綵排一次，希望聽日都有機會戴到后冠啦！（有冇聽過試戴后冠係魔咒？）聽過，但自從上年莊子璇打破咗之後，我就覺得一切嘅魔咒事在人為，只要自己有實力同水準，任何魔咒都可以打破。」她直言其他幾位佳麗表現出色，算是勁敵：「好似倪樂琳同楊梓瑤。我覺得每位佳麗嘅優點好唔同，要睇評判嘅心水同網民支持。」她憑35.5吋上圍在一眾佳麗中「稱霸」，表示：「其實大家嘅身形都好勻稱。（覺唔覺得今日件泳衣令你禾稈冚珍珠？）OK呀，我覺得其他佳麗嘅身材都唔錯，唔會太性感，亦展現出我哋嘅體態。」

陳甜甜驚爆「露點裝」

三甲大熱之選倪樂琳、陳甜甜及楊梓瑤齊齊受訪，楊梓瑤表示愈來愈有自信； 陳甜甜則自覺狀態漸佳，因為對身材有信心，故泳裝環節不緊張；倪樂琳指今日便是決賽日，必須愈戰愈勇。提到盧凱怡明言視倪樂琳和楊梓瑤為勁敵，楊梓瑤表示大感榮幸，又指其實每個人都有不同的魅力與特質，她承認1米78的身高有助她更加出眾。陳甜甜則說：「我廣東話麻麻哋，所以更加要有自信畀評判睇到，而且我個樣同性格都比較甜美，我諗呢啲都會加分。」倪樂琳打趣希望快點結束決賽，之後就可以食快餐「慶功」：「我鍾意食熱氣嘢，但又驚爆瘡。尋日因為綵排太攰， 我已經偷偷去買零食獎勵自己。」由於前晚綵排時間太長，一眾佳麗於凌晨時分才收工，陳甜甜自爆在梳化上睡着：「醒嘅時候已經係『露點裝』（六點鐘）。」令全場爆笑！

秦冀雯身材缺點盡現 唔忿氣黑面走人

候選佳麗秦冀雯與陳紫佟穿上泳裝出場，不過秦冀雯的泳褲位置略嫌偏低，顯得腰部線條較長，看似衣不稱身，相比其他佳麗，體態不算出眾。她受訪時談及身材體態，即表示不覺得泳裝不合身：「可能只係我生得比較高，所以顯得腰比較長。」又謂身材是天生的，對自己的身材感到滿意。當記者再追問她會否覺得今次泳裝凸顯其身材缺點？她即不服氣說：「我唔覺得囉！ 1米75都算高，我唔明點解會咁講。」

至於身材平坦的陳紫佟被指今次泳裝未能凸顯線條美時，她即解釋因為當初量度三圍時，大吸了一口氣縮肚，所以令腰圍數字不準。在陳紫佟回答提問後，秦冀雯即反問記者：「你哋係咪對女人身材要求好高？我唔明點解你哋會咁問。」語畢即被工作人員制止，最後秦冀雯黑面轉身離開，而陳紫佟則全程保持笑容。

莊子璇冇Job等運到

港姐冠軍莊子璇卸任在即， 她表示有好多需要感激的人，已經提前準備好感言，問到可有睇好哪位小師妹？ 她表示因為初時和她們都不熟悉，所以有特意找小師妹們聊天：「我覺得今年嘅水平都好平均，最後邊一位攞獎都唔出奇。」不過她就特別提到最高的候選佳麗楊梓瑤令她印象深刻： 「決賽日邊個攞獎一眼就會睇到，因為嗰個人喺台上會發光。」

另外， 剛完成拍攝無綫新劇《金式森林》的莊子璇表示暫時未接到新工作，笑言相信機會會自己來， 但同時亦會在空餘時間增值自己，透露已經報了演藝課堂。