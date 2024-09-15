宣萱氣勢逼人　劉佩玥緊張噏錯對白

藝人宣萱與劉佩玥（Moon）早前在中環為新劇《巨塔之后》開工，雖然雙方沒有對手戲，但Moon與氣場十足的宣萱同場難免緊張。宣萱對後輩Moon有讚冇彈，指對方拍戲思路清晰兼勤力。

宣萱與Moon早前齊齊在中環開工，雖然當日兩人並沒有對手戲，但Moon未知是否因前輩在場格外緊張，一向熟讀劇本的她，拍攝期間竟一度講錯對白；反觀宣萱在鏡頭後神態輕鬆，一埋位即投入角色，迅速交戲，十分專業。

宣萱受訪時透露今次飾演心胸外科醫生，有大量專業用詞，故拍攝前不停請教醫生朋友：「劇本咁寫，但有啲手術、病學名醫生未必係咁叫，啲對白係難記啲。」除了飾演專業人士，她還透露劇中有賽車場面，希望為觀眾帶來更多新鮮感。今次不少拍檔都是首次合作，宣萱直言很有趣：「阿Moon之前只係合作過1、2場，但今次演一家人有好多對手戲。」又大讚這位後輩很有個人想法，每次都做足功課才到拍攝現場，很清楚自己要做甚麼，笑言有時也要向對方請教：「因為冇時間睇晒所有劇本，每日都係全日不停拍，有時我都要問佢去了解番劇情，佢會解釋畀我知，我會用『欣賞』嚟形容，我鍾意啲女士有自己嘅個性、勤力、知道自己要乜同做乜，好清晰！（似你喎？）係呀，所以同佢好啱傾。」

寫自傳熟習角色

跟前輩宣萱合作的Moon直言相當興奮，自言是超級粉絲，自小就睇對方的劇，問到跟偶像搭檔會否倍感壓力？她說：「一開始好緊張，本身佢角色好有氣勢，加上由宣萱演就氣勢加氣勢，自己都好驚接唔住，好多謝總監製鍾澍佳一直提點。」提到宣萱大讚她用心備課，Moon高興不已，坦言是為免因自己表現不佳而拖垮進度：「真係好多嘢記，除咗對白，角色年紀比我真實更成熟，經歷過嘅事都好誇張，所以要做好多功課。」她更以另一位大前輩佘詩曼借鑑，將自己的角色如自傳般寫出來，加深對角色的了解。