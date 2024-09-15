東方日報C2：盧凱怡「加冕」爭后冠　勁敵倪樂琳攔路

選美盛事《2024香港小姐競選決賽》今晚舉行，一眾佳麗昨午以泳裝會見新聞界，燕瘦環肥任君選擇。期間盧凱怡被抽中試戴后冠，信心滿滿的她不信「魔咒」，又坦言視倪樂琳及楊梓瑤為勁敵，望成功脫穎而出，登上冠軍寶座。

港姐候選佳麗昨日獲安排以泳裝會見傳媒，不過兩件頭泳衣欠睇頭，封胸兼令她們的上圍被壓扁。「高妹」楊梓瑤愈戰愈勇，葫蘆身形盡現，而吳芷靖一身雪白肌膚同樣吸睛；反觀莊曉婷腰部似毫無曲線，俞可程更凸出肚腩仔。而謝淑怡及李曼思同時因病缺席，情況相當罕見。

盧凱怡被抽中試戴后冠，獲師姐莊子璇「加冕」，她坦言：「嗰日綵排嘅抽籤，15個抽中我，真係好驚訝。（依家係咪好有自信？）都係嘅，頭先真係好似頒緊獎畀我咁，今日畀我綵排一次，希望聽日都有機會戴到后冠啦！（有冇聽過試戴后冠係魔咒？）聽過，但自從上年莊子璇打破咗之後，我就覺得一切嘅魔咒事在人為，只要自己有實力同水準，任何魔咒都可以打破。」她直言其他幾位佳麗表現出色，算是勁敵：「好似倪樂琳同楊梓瑤。我覺得每位佳麗嘅優點好唔同，要睇評判嘅心水同網民支持。」她憑35.5吋上圍在一眾佳麗中「稱霸」，表示：「其實大家嘅身形都好勻稱。（覺唔覺得今日件泳衣令你禾稈冚珍珠？）OK呀，我覺得其他佳麗嘅身材都唔錯，唔會太性感，亦展現出我哋嘅體態。」

陳甜甜驚爆「露點裝」

三甲大熱之選倪樂琳、陳甜甜及楊梓瑤齊齊受訪，楊梓瑤表示愈來愈有自信；陳甜甜則自覺狀態漸佳，因為對身材有信心，故泳裝環節不緊張；倪樂琳指今日便是決賽日，必須愈戰愈勇。提到盧凱怡明言視倪樂琳和楊梓瑤為勁敵，楊梓瑤表示大感榮幸，又指其實每個人都有不同的魅力與特質，她承認1米78的身高有助她更加出眾。陳甜甜則說：「我廣東話麻麻哋，所以更加要有自信畀評判睇到，而且我個樣同性格都比較甜美，我諗呢啲都會加分。」倪樂琳打趣希望快點結束決賽，之後就可以食快餐「慶功」：「我鍾意食熱氣嘢，但又驚爆瘡。尋日因為綵排太攰，我已經偷偷去買零食獎勵自己。」由於前晚綵排時間太長，一眾佳麗於凌晨時分才收工，陳甜甜自爆在梳化上睡着：「醒嘅時候已經係『露點裝』（六點鐘）。」令全場爆笑！

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