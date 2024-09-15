Gin Lee有望奪叱咤女金　MIRROR 3子再爆內鬥

陳凱詠（Jace ）離開環球唱片公司成為獨立歌手後，在樂壇發展更理想，最近她成績報捷，繼本年第一度派台歌《百妖夜行的修行》在「叱咤903專業推介」的第26周奪冠後，第二首派台歌《間歇性休眠》於第35周奪再冠，僅在兩個月連續登頂，在近年實屬罕見，同時與Edan呂爵安合唱歌《漸漸我們》亦曾居榜上第17位。

根據網上統計，她在「叱咤903專業推介」播放率中，已成為眾多女歌手成績最好的第二位，僅次於同樣有兩首冠軍歌的李幸倪(Gin Lee），稍微高於雲浩影(Cloud），明年《叱咤》頒獎禮有機會首次踏上得獎台，更有望首次闖入女歌手三甲之列。而她出道以來從未奪過任何《叱咤》獎項，在2022年推出的熱門歌曲《隔離》最高排名僅為第13位，與獎項無緣。

至於男歌手方面競爭更為激烈，成績最好的有4位，其中3位均為MIRROR成員，包括Ian（ 陳卓賢）憑《Lost at first sight》及《以孤獨命名》；姜濤的《岩巉》及《Every Single Time》；Jeremy的《獨角獸之戀》及 Feat. Serrini的《唯美本尊》，還有陳健安的的《愛的一種練習》及《戀愛腦之死》，各人在「叱咤903專業推介」曾獲兩首冠軍歌，其他MIRROR成員Anson Lo、Jer及Edan暫時各自只有一首冠軍歌，換言之明年的頒獎禮上，MIRROR成員有機會囊括男歌手三甲。