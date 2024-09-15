【營事檔案】紅莓僞乳酪多士

有時早上想揀選一些較開胃的早餐，又不想太花時間的話，這個乳酪多士就十分適合了。今次的食譜選用了不含牛奶的乳酪，更適合乳糖不耐症的人士，而且常見的牛奶代替品多以椰子或羊奶等製成乳酪，脂肪都較高。今次推介的乳酪更是零脂肪，更適合體重管理人士。

紅莓抗氧化

紅莓是一種營養豐富的水果，富含多種維生素和抗氧化物質，包括維生素C、抗氧化物質以及維生素E等。維生素C有助增強免疫力，促進膠原蛋白的合成，並有助於鐵的吸收。而維生素E是抗氧化物的一種，這些成分有助於保護細胞免受自由基的損害，保護細胞膜和增強免疫系統。除了生吃外，可以將紅莓，加上適量糖和檸檬汁一起煮成果醬，可加添麵包的風味，甚至瑞士肉丸都會加上紅莓醬一同食用。

無乳糖乳酪

乳糖是一種天然存在於乳製品中的雙糖，由葡萄糖和半乳糖兩種單糖組成。乳糖在腸道中需要乳糖酶來分解成葡萄糖和半乳糖，這樣才能被人體吸收。而乳糖不耐症的人士是指人體缺乏足夠的乳糖酶，無法有效分解和吸收乳糖，導致乳糖在腸道中發酵，產生氣體和酸，從而引起消化不適。乳糖不耐症的症狀包括腹脹、腹痛、腹瀉和胃部不適。而今次食譜中所用的乳酪是由蛋白製成，因此不含脂肪以及乳糖，更適合患有乳糖不耐症以及需要體重管理的人士。

紅莓乳酪多士

材料：

全麥麵包 1片

蛋白製乳酪 150克

紅莓 10粒

蜜糖 2茶匙

肉桂粉 1/2 茶匙

做法：

1) 將乳酪、蜜糖及肉桂粉拌勻備用

2) 紅莓一半榨汁混合乳酪，另一半切半備用

3) 全麥麵包上，放上紅莓，再加入乳酪，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。