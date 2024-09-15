影帝張家輝相隔20年傳重返電視圈　夥視后胡杏兒拍刑偵劇

張家輝曾憑《証人》及《激戰》兩奪得香港金像影帝，演技備受肯定。近日內地有消息指他將會與視后胡杏兒及內地人氣小生曾舜晞合作拍攝刑偵劇《芻狗之血》，而前無綫班底蘇萬聰及歐冠英將分別擔任劇集導演及總編劇，計劃在本月底開拍，並會在澳門及江門取景拍攝，消息一出即掀起網民熱議，而今次亦是張家輝繼2004年《天涯俠醫》後，再度接拍電視劇！

亞視出身的張家輝在1995年轉投無綫，曾參演《妙手仁心》、《天地豪情》、《金裝四大才子》等，期間亦拍過不少電影，當中他在《賭俠1999》中飾演的「化骨龍」更是成功令觀眾留下深刻印象，而張家輝亦成為影視兩棲演員，直至2004年拍完《天涯俠醫》後離巢。雖然張家輝之後曾在2007年處境喜劇《同事三分親》中出鏡，但只是客串演出，據知當時張家輝到劇組探老婆關詠荷班，順道客串一角，但角色沒有對白和特寫鏡頭，只閃現數秒。

今次張家輝相隔20年回歸電視圈，除了有視后胡杏兒加盟之外，還有內地人氣小生曾舜晞，現年26歲的曾舜晞2019年主演劇集《倚天屠龍記》曾在無綫播出，之後亦參演過《使徒行者3》，而前無綫監製蘇萬聰曾在《十萬噸情緣》及《天涯俠醫》與張家輝合作，《刑事偵緝檔案》、《潛行狙擊》等都是他的代表作，至於歐冠英同樣有不少代表作，超強班底令人期待！