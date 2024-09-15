吳謹言首現身肚臍激凸飄孕味　粉絲憂冇做婚前財產公證

內地一線花旦吳謹言上周五（13日）突然晒出結婚證，官宣與同演《延禧攻略》男星洪堯結婚，消息震驚內地娛樂圈。粉絲一時未能接受女神喺事業上升期嫁人，網上分別爆出洪堯昔日渣男黑料、二人疑3年前已秘婚等消息，不過都一一獲吳謹言經理人于正推翻，于正更晒出對話截圖證吳謹言、洪堯真係當日領證，為二人護航。當中有網友擔心洪堯卡士細，拍戲收入驚養唔起吳謹言，更擔憂追問吳謹言是否做婚前財產公證，于正即大爆洪堯有副業，更係Job接Job：「謹言的錢都打給她爸媽，她名下沒有財產，而且你們太小看洪堯了，他有副業，也不差錢。洪堯主業是演員，剛剛殺青《臨江仙》，播完《顏心記》，這幾年戲沒斷過，演技獲肯定，片酬也不低，省吃儉用不買房夠花。」

對於吳謹言官宣結婚後，粉絲驚現脫粉潮，于正就表示會為佢開辟女主爽文劇本新戲路：「粉絲跑光就是她這次決定要付出的代價，她可以重新開始，我還會給她大女主爽文的劇本，哪有那麼多為未來焦慮的，先爽了再說。」

而吳謹言尋日（14日）終於喺官宣後首現身，以下衣失蹤look示人晒長腿開工，似係想推翻佢懷孕5個月帶球嫁人傳言，不過佢就多次以大手袋遮肚，到佢收工時終於見到「真身」，見佢明顯肚凸咁為粉絲簽名，手腳仍然纖幼，雖然佢以連身鬆身短裙上陣，但行路時其肚臍已經激凸透衣而出，甚有孕味。