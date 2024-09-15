IGable靚餐廳　細嘗多國佳餚

潮流興打卡先食，不少人都愛將擺盤超靚的美食先影相後享用，近年不少餐廳環境和氣氛都一樣IGable超吸睛，好似近日就有兩間不同主題的特色餐廳開業，裝潢設計花心思，再加上滲入創意的多國菜式，適合用來打卡分享兼飯敍。

荃灣：麻辣沙律

想扮演考古學家和欣賞宏偉建築，並不一定要去外地，原來去荃灣都得。該區近日開設了一間木化石主題餐廳，大家踏入門口後，便可欣賞到一系列來自上新世紀時期的木化石，大地色系作主調的餐廳，有很多飾品以環保原木和受颱風損壞的木頭製成，讓人如置身大自然之中。緩緩步入長廊，抬頭一看，絕對會被文藝復興風格的拱形天花加長廊所驚艷，當日光透射進來，氣氛夢幻，配格仔地磚，很有參觀歐洲大教堂的感覺。

瘋狂打卡後，可輕鬆品味大廚兼餐廳總經理Andrew Lee融合多國美食風格設計的創意菜。前菜推介辛香的川辣西瓜沙侓，西瓜淋上混入意大利黑醋的川麻辣汁，香麻之中又帶點酸甜，清涼又開胃。另一道意式生牛肉薄片，醬汁加黃芥末調配，富肉香又提味。濃郁的喇沙泡沫濃湯，以龍蝦湯和傳統喇沙湯混調，表面加上奶泡，伴蝦片享用，鮮香滑溜。

主食和主菜同樣選擇多多，原隻烤雞以蒜頭和迷迭香醃過夜後低溫慢烤，皮脆肉嫩，簡單蘸沾傳統燒汁已很美味。混搭風的意式美食有自家釀紅酒糟配虎蝦捲意粉，虎蝦加紅酒糟烹調，鮮甜又彈牙。以近年大熱的酸種麵糰製作薄餅，以地道的意大利薄餅烤爐烘烤，風味正宗，口感亦鬆脆。店內亦有多款適合打卡的特飲和甜點，好似「特色木化石朱古力餅」和「木化石朱古力特飲」，造型搶眼又貼題，勢必吸多幾個Like！

尖沙咀：現場表演

本地有好多人喜歡音樂，以前愛唱卡拉OK，不少演唱會或音樂會亦會掀起撲飛潮等。大角咀音樂餐廳早前搬到尖沙咀重新出發，餐廳以50至60年代北歐風作設計概念，加入音樂元素，令人輕鬆自在。餐廳一角設置了坊間少見的舞台，配法國專業音樂品牌設備和高密度吸音棉等，逢星期五至日晚上指定時間，會請來不同範疇的音樂人和歌手等作現場表演，如香港結他手兼音樂人Jason Kui曾和多位知名歌手合作，更有創作新曲；又有跨媒介唱作人Jing Wong，帶來受藍調和搖滾等影響的音樂風；偶然還會有小肥和6號等大家熟悉的音樂人演出，氣氛熱鬧。

在悠揚的音樂下，大家可盡情享用經改良的多國菜餐單。由墨西哥夾餅變奏來的蟹肉墨西哥式薄餅，牛油果醬加入青醬、烤墨西哥辣椒沙律醬和海鮮，再刨滿芝士碎以提味，鮮香有辣勁。炙燒松葉蟹膏意大利飯以多種海鮮熬煮的高湯入饌，配松葉蟹蟹膏、北海道刺身級帶子和澳洲海膽，米飯散發大海鮮味。

重量級的主菜首推威靈頓牛柳，菲力牛柳加36個月伊比利亞黑毛豬風乾火腿，以酥皮包好再烤，火腿味道滲入牛柳之中，鹹香肉嫩。惹味的手工烤雞卷，餡料加忌廉芝士和日曬番茄乾，配蒜香忌廉汁享用，口感十足。愛打卡的話，不可錯過甜品和雞尾酒，無論是經火燄洗禮的朱古力熔岩蛋糕，又或是帶有小氣泡的No One But You，都是人氣之選。