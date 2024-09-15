徐少強感情生活豐富　雪梨誤當第三者誕1子1女

「一代大俠」徐少強生前曾有多段婚姻，首任妻子張小鳳、第二任妻子為何淑寬，惟1986年離婚收場，育有一子徐亦東，他是香港創作人，活躍於廣告及電影業。

1983年，雪梨因拍戲戀上有婦之夫徐少強而誤做第三者，在徐少強在仍未離婚時已與他拍拖並未婚生子，育有一子徐偉棟和一女徐頴堃，事件轟動娛樂圈。徐偉棟是加拿大溫哥華的獨立歌手，亦是當地華語電視台新時代電視節目主持人，現已回港發展演藝事業。女兒徐頴堃是2011年加拿大溫哥華華裔小姐競選冠軍。

雪梨當年與徐少強的一段情，令她與胞姐藝人米雪關係破裂，有指雪梨懷有身孕後，才得知徐少強已有家室，誤當上第三者。但戀愛腦的她義無反顧，不理會家姐米雪的強烈反對，在1983年17之齡歲便為徐少強誕下大仔徐偉棟，1987年再誕下女兒徐頴堃。

雪梨曾透露本來兩人在1986年決定簽字結婚，但當日徐少強指忘記帶上與前妻的離婚證明書而無法成事，最後成為雙方分開的導火線：「嗰陣係自己盲目，我係睇錯人，但都無辦法，當自己無認識過呢個人。」最後徐偉強亦沒有兌現承諾，2人難逃「七年之癢」，1988年分手收場，雪梨獨力撫養一對仔女。幸得家姐米雪「和好如初」，精神上的支持及經濟上的幫助，多年後雪梨表示對自己選擇未有後悔：「我係睇錯咗，但都冇辦法，唔通挖自己對眼出嚟咩，我已經Delete咗呢個人。」

1995年，徐少強與細他卅多年的嫰妻結婚，至今育有一仔一女。有指2017年徐少強背嫩妻搭上23歲內地艷星羅雲琦，更指羅雲琦是「發電機」，經常向徐少強發電。