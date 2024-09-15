謝安琪父患腦退化症　最怕爸爸忘記服藥

歌手謝安琪（Kay）今日（15日）以大使身份出席有關腦退化活動。身為照顧者的Kay，坦言最擔有腦退化症狀的爸爸忘記服藥：「佢個人幾開心㗎，不過記性差，最擔心佢唔記得食血壓藥、糖尿病嘅藥，又好驚佢『扮』唔記得食甜嘢，依家老人家變小朋友咁，成日問佢今日食過乜就話冇食甜、最唔鍾意甜嘢。」她笑指間中會在單據中發現爸爸有光顧茶餐廳，便得知他「扮嘢」其實有吃甜。Kay又爆爸爸愛光顧茶餐廳，除了因為為食，亦因為愛跟別人搭訕：「有時去茶餐廳搭枱，佢真係會同茶客傾偈，傾得開心仲幫人埋單，我試過幾次喺社交網收到人哋嘅多謝，話謝生幫我埋咗張單，仲同佢傾得好開心，你爹哋好精靈好健談呀！（知係你爸爸？）佢會同人哋講係謝安琪爹哋，仲問人似唔似，哈哈！」

她表示早前跟老公張繼聰帶細女一起旅行，大仔則留家專心為考大學作準備，笑指女兒相當高興，因首次嘗到被父母完全專注、錫她一個的「天王式招呼」。談到大仔將升讀大學，她表示知道他已很努力讀書，因此不論留港或到外國升學都會支持，亦沒有給他壓力，但坦言未敢想像囝囝要離開身邊的景象：「我唔敢諗，驚唔捨得，今次無同佢一齊去旅行都已經有唔捨得。（可以陪佢去讀書？）我無所謂，但個仔未必喜歡，年輕人都會想體驗生活，我唔可以咁唔通氣，不過佢都好Sweet，有時同同學聚會都會帶埋我，佢係我最好嘅朋友。」

另談到MIRROR成員呂爵安（Edan）公開追求林明禎，她透露跟二人都認識，因明禎曾跟老公張繼聰合作過，因此在片場碰過面，至於Edan則有跟老公打籃球，亦曾到過她家中吃飯，又讚對方很乖仔，但笑言未有就此事向老公八卦：「後生仔拍拖唔到其他人畀意見，兩個我都好鍾意，佢哋開心我就開心。（睇好佢哋？）覺得兩個都係好好嘅人，係好抵錫嘅後生仔。」