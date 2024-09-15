歐倩怡等錢使恨有工開　否認有新戀情

郭晉安前妻歐倩怡今日（15號）以嘉賓身份為HOY TV健康資訊節目《健康關注組》進行錄影，自言已走出離婚陰霾要全面復工，她表示：「想做番營養學嘅相關工作為先，唱歌同拍劇就隨緣啦，都唔知有冇人搵我，冇喺呢行20幾年都有啲脫節，唔知可唔可以應付。」她又透露已離開中醫館，最想到大學從事營養學研究員，雖然離婚後不用供養仔女，但獨居的生活開支大，揚言：「等錢使，需要任何工作機會。」問前夫可有支付贍養費？她聽而不答。

中秋節臨近，她表示會與囡囡食飯慶團圓，問可會邀請前夫齊慶祝？她說：「佢陪囝囝去英國Trip，我之前都同囡囡齊參加學校嘅跳舞表演，同郭生（前夫）係好朋友、家人，大家都有聯絡，不過圍繞仔女為主。」至於郭晉安日前反駁她家中沒有痰罐，她遊花園謂：「我都係講自己感受！算啦！都過去，（被人鬧喎？）其實我唔係咁樣，認識我嘅人都知我唔係咁樣同替我不值，日後講嘢會小心啲。」

對於有傳她另結新歡導致離婚，她似是而非謂：「呢個係兩個人嘅溝通問題，私人唔講，家家有本難唸的經，好難三言兩語解釋到，（仔、女贊成不你有新戀情？）首先我冇新戀情。」最後問到前夫將30萬股票轉移事宜，她稱：「呢方面好多謠言，你哋都係問番郭先生啦。」