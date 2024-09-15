周杰倫大巨蛋開唱急徵工作人員　公司急發聲明籲別受騙

台灣天王周杰倫將於12月即將在台北大巨蛋舉辦演唱會，成為第1位歌手在大巨蛋開唱的歌手。不過他於內地深圳舉行巡迴時，有粉絲聽完後，抱怨演唱會音響聲音太差，根本很難聽到他的人聲，更有網民酸爆留言：「內地的錢太好賺」、「就挺失望的其實」，面對粉絲發聲，日前周杰倫於第二場演唱會上即作出回應，於台上與劉耕宏互動時他表示：「我會看他們的留言，歌迷好像覺得第一場聲音小了點，那我今天就唱得非常大聲。」劉耕宏則笑稱「難道歌迷說唱得少，隔天就必須多唱幾首嗎？」周杰倫便回應「我其實蠻在乎歌迷的感受」，即時冧番不少歌迷。

此外，周杰倫日前宣布將登上台北大巨蛋開唱後，不少粉絲直呼要抓緊機會搶票，不過目前官方還沒釋出售票資訊，網路上卻已經出現不少「黃呼牛黨」，更於社交平台「叫價」，最貴一張為62,000台幣(即港幣1萬5千多元)，甚至出現急徵工作人員的廣告，對此周杰倫公司杰威爾即時發出聲明，望歌迷不要受騙，聲明內容表示：「周杰倫『嘉年華』台北演唱會的工作人員都已經安排就緒，請大家不要受騙。」並表示演出日期、售票資訊都會在官方網站及社交平台公布，對於網路上其他急徵工作人員的訊息，都沒有經過杰威爾授權。