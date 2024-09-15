港姐︱馮盈盈開胸上陣　廖慧儀李芷晴谷胸抗衡

無綫《2024香港小姐競選》今晚隆重舉行。眼見一眾佳麗狀態極佳，身為師姐的馮盈盈亦不敢怠慢事前已積極操Fit，今晚大派用場中門大開上陣，踏上紅地氈令人眼前一亮，高貴大方優雅脫俗。同場，「狂野空姐」廖慧儀亦有備而戰，真材實料的她輕易地谷胸上心口位置，成為焦點所在。

一身性感打扮的馮盈盈笑言自己以希臘女神亮相，配合番今年港姐的主題「Proud To Be A Woman」，可以突出女性的自信及力量，問她打扮如此性感擔不擔心搶了師妹風頭？她謂：「唔會，師妹狀態大勇，都好搶眼同好靚。」盈盈今晚不用表演，故以輕鬆心情去欣賞節目，一向口才了得的她，笑言最想睇佳麗問答環節：「好想睇師妹嘅口才，同臨場表現（有無過兩招畀師妹？）作為師姐，我之前同３位佳麗秦冀雯、盧凱怡、鍾翠詩去賽班島，已經同麥美恩一齊畀咗貼士佢哋，相信可以幫助佢哋嘅發揮，同面對鏡頭點突出強項。」對於她睇好的秦冀雯，日前以泳裝亮相，對身材被評時一度黑面，盈盈則表示:「Er...我呢排無見佢哋，要了解下先...咁始終佢仲新，經驗會比較少。」

同場，陳楨怡、李芷晴齊齊以銀色晚裝裙閃閃燈場，李芷晴更谷出3吋事業線，成功搶陳楨怡鏡，二人受訪時陳楨怡都坦言見到李芷晴都大感羨慕，更讚對方好性感，李芷晴笑謂:「好難得嘛！一年只有1、2次機會可以着呢啲性感晚裝，自己比時都保守，今晚盡情性感，(有否事前Keep fit?)之前同屋企人旅行反而食肥咗，(所以身材更澎湃?)唔知呢！」

此外，將卸任的冠軍莊子璇、亞軍王怡然和季軍王敏慈以及友誼小姐姜依宁踏上紅地氈。莊子璇谷出三寸事線甚有睇頭，甚少曝光的王怡然容光煥發，看來已走出父親欠債陰霾。王敏慈亦狀態大勇，顏值依然高企。不過，姜依宁的一襲火紅色連身裙同樣搶焦點。

講到今日終於卸任，莊子璇坦言有點如釋重負的感覺：「最重要係可以見證新一屆港姐誕生，而且見到咁多師姊感覺好奇妙，唔知過多幾年可唔可以再過嚟睇佢哋。」王怡然認為是一個傳承，很開心，王敏慈則感到興奮又感動。問到3人的心水佳麗，莊透露最喜歡看才藝表演，之前見到她們綵排時看到眼濕濕，王敏慈指每位在舞台上的佳麗也很漂亮，王怡然就點名楊梓瑤，大讚對方Sweet，身材又好又高。莊子璇卸任前已有份拍劇，問到其餘兩人是否有意在演藝圈發展？王怡然直言有計劃，但要待公司安排，希望可以拍戲，

仍要上學的王敏慈就謂：「我要等公司安排，因為我仲有兩年先畢業。」

另外，邵初以性感上陣，透視裝隱約見到裏面的三角褲，被指打扮性感時，她笑言：「我本身都好搶鏡，哈，講笑，只係尊重場合，有做足安全措施，而且大家有嘅我都有，冇乜特別。」問到心水佳麗，她稱之前跟陳紫佟、吳芷靖及程姜月到新加坡拍外景，故會支持同組佳麗：「如果真係要揀就吳芷靖啦，雖然佢廣東話麻麻，但可以學。」她指跟跟佳麗們相處一段時間，所以培養了感情，之前看她們綵排時也感動到喊。