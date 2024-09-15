雲浩影帶病完成演出　揚言唔驚同柯震東有緋聞

歌手雲浩影（Cloud）和同劇演員梁釗峰，劉沛蘅（Hillary）及梁嘉進等今日（15號）完成共10場舞台劇，提到教台灣型男柯震東學廣東話一事，Cloud笑稱自己是湊熱鬧：「如果佢敢學，我都敢教，我同我啲同事都幾鍾意佢㗎，覺得佢好靚仔，但內裏就唔認識佢，佢做戲都做得好，都係實力派演員，所以都好鍾意。」不過其後似有後悔之意，覺得對方只是戲言，表示到時再算。被問到對鍾意的男仔會否主動？她說：「我就少啲主動嘅，都冇乜機會畀我主動，（呢次係機會喎？）我諗佢唔會理我，（怕唔怕有緋聞？）吓，同柯震東有緋聞？都怕嘅」，隨後更笑指要刪除留言。之後又表示：「等佢應咗先啦，依家主動權喺我度，（佢話包食包住），我又唔需要喎，我又唔欠嗰兩餐飯嘅，（想唔想畀人包？）唔使啦，如果佢嚟香港，我應該招待佢嘅，（你包佢？）唔係呀，香港有好客之道。」

對於已完成10場舞台劇，Cloud直言今次經歷了不少困難，包括場景被扣關，受颱風影響及身體抱恙。她表示自己在發燒中完成最後一場演出：「我把聲都怪怪哋，所以都覺得唔好意思，但全力去做，原來病有病做嘅方法，我都怕傳染佢（飾演其兄長的釗峰）。」而釗峰就大讚她叻女，加上角色是演兄妹，所以沒有得避嫌，反而要多照顧她，又指她很照顧工作人員大派維他命C。至於最難忘的演出場口，釗峰就覺得兩個月來用盡了喊的限額：「場場都喊，我哋有場攬住喊嘅戲，我好擔心自己啲鼻涕揩到佢膊頭，好彩佢啲戲服有得洗。」Cloud更爆釗峰的鼻涕好犀利：「好似周星馳電影入面嗰啲，有次佢用手抹鼻，我攬佢時，搞到我成隻手都係鼻涕。」

另外，Hillary在謝幕時爆喊，她指自己的「小三」角色不討好，但多得導演將角色變得可愛，同時覺得愛無分對錯：「其實每人都可以爭取愛，即使係不倫之戀，只係為自己鍾意嘅嘢而付出所有啫。」