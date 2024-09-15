龍婷社交網首蒲頭　與台灣音樂猛人拖手上內地電視台

《中年好聲音》龍婷因與已婚演唱會製作人丘亞葵「Hello Kiss」，引起滿城風雨。龍婷早前在停工一個月後終於復工參與《中年好聲音3》錄影，最近她更在事件後首度更新社交網。

她昨日（14日）在社交網分享一段影片，見她穿上白色露肩貼身長裙狀態大勇，與63歲台灣製作人小蟲襯到絕，原來兩人是在昨日於內地電視台播出的節目《中國文藝·向經典致敬》節目中合唱。龍婷發文指：「提起小蟲老師，你腦海裏一定會出現很多他的經典作品吧，我期待很久的節目終於播出啦。早前我接到通知可以去內地電視台和小蟲老師合唱，馬上學新歌《愛不釋手》和老師一起唱壓力山大啊。效果怎麼樣…記得在CCTV4觀看呀！」網民見到龍婷罕更新社交網都表示驚喜：「好開心可以從電視台睇到你演出」、「效果當然就是《愛不釋手》啦！」

片段中所見，兩人深情對唱時，小蟲主動伸手，而龍婷也配合地讓對方握住自己的手。除此以外，兩人的互動並不算多，但兩人嘹亮的歌聲都令人聽出耳油。原名陳煥昌的小蟲是台灣著名音樂製作人，代表作有任賢齊的《心太軟》和梅艷芳的《親密愛人》等，1993年亦曾經憑電影《阮玲玉》榮獲《第12屆香港電影金像獎》最佳原創電影音樂，小蟲在台灣《金馬獎》及《金曲獎》屢獲殊榮，與羅大佑、李宗盛並稱三大音樂人。