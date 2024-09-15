港姐︱吳芷靖舞劍失手　俞可程逾10尺高空瑜伽勁牙煙

今年港姐新增「才藝女神大獎」，並百分百觀眾投票選出。最後由楊梓瑤奪得才藝女神大獎。

身為鋼琴家的謝淑怡以看家本領演奏鋼琴，國標舞選手盧凱怡則表演跳舞，兩人雖然技巧高超，但驚喜欠奉，乎似略欠誠意。

至於年僅18歲的陳紫佟演唱《Over The Rainbow》，但一開口即走音，表演麻麻。陳甜甜、倪樂琳、莊曉婷及鍾翠詩均選擇跳舞，其中甜甜及莊曉婷舞姿略顯生僵。

另外，今次表演也甚有驚喜，俞可程在十多尺高空表演空中瑜伽，性感舞衣非常搶焦，她倒掛在呼拉圈上做出不同高難度動作，現場見她完全沒有安全措施，雖然下面鋪上厚墊，但仍相當危險，幸順利完成。而李曼思與程姜月齊以滾軸溜冰上陣，前者加插絲帶舞，後者加玩扯鈴技藝，創意十足。

港節節目相當精彩，才藝表演環節中吳芷靖大耍劍法，拿着長劍的她相當瀟洒，不過期間突然「失手」飛劍落地，但她即刻執起繼續舞，非常淡定，臨危不亂。

而打鼓的梁嘉莹雖然技術一般，但勝在有睇頭，她打鼓時上圍全程不等「震動」，觀眾睇到眼都唔眨。至於北京電影學院學生楊梓瑤一出場就大唱京劇，之後更耍扇舞，相當精彩。