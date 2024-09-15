宮本彩希 雪肌動漫女王

好多人讚日本女仔夠晒卡娃兒，但最能夠引起宅男注意嘅，未必係AV女優同寫真女優，而係扮相充滿動漫色彩嘅Coser。好似宮本彩希咁靚女又好波，仲要扮乜似乜，就最得宅男們歡心！

姊系韻味

還記得上個月喺香港舉行嘅動漫活動嗎？當時有大量動漫迷入場，除咗掃貨之外，唔少人係為咗場內嘅性感女Coser而嚟，當中有好幾位Coser來自外國，包括Ale、Jenny、Tomia，同埋今日為大家介紹嘅宮本彩希！家陣已經35歲嘅彩希，面帶幾分姊系韻味，而且好識得打扮，每次出鏡都顯得綺麗迷人，吸引力跟其他後生一輩嘅Coser相比，絕對唔輸蝕。再講，彩希唔止有一身雪白美肌，身材仲要弗到爆，心口有一對堅挺E奶，令佢換上性感裝束時，效果更誘人！

錢途無限

講起上嚟，彩希早喺讀大學嗰陣已客串做模特兒，到咗2014年正式投身寫真偶像行列，並且喺選美活動中贏得Nippon Telegenic亞軍獎！之後，彩希嘅發展重心轉移到Cosplay界，原因係佢實在太鍾意睇動漫，好熱衷扮演各種動漫角色。由於彩希生得靚女又好波，又擅長化妝，亦唔介意性感，仲會用心自製各種動漫服飾，喺Cosplay界嘅人氣愈嚟愈勁，可以話同東雲海、伊織萌、Enako等靚女並駕齊驅，位列當今日本Coser女王之列！近期彩希涉獵嘅範疇愈來愈廣，除咗喺動漫活動表演，仲做埋打機直播主兼且推出自己嘅周邊商品，真係錢途無限！

Profile

年齡：35歲

身高：5呎

三圍：34E-23-34