床上硬漢子 冧女話咁易

真男人，唔止手瓜要硬，下半身亦要夠硬，否則有美女投懷送抱都會變得索然無味。今日就由「Hard」呢個字講起，睇睇有乜嘢話題可以令男士硬起來！

Hard Up 展現雄風

對男士嚟講，即使兵器唔夠長，但起碼要做到應硬即硬，先可以確保下半身嘅幸福，呢種生理反應用英文嚟表達，可以點講？答案有兩個，「Hard Up」同「Hard On」都可以解作兵器硬直。話時話，大家知唔知兵器嘅勃起硬度（EHS，Erection Hardness Score）係有分級呢？原來由最硬開始，可以分為青瓜、香蕉、剝皮香蕉同棉花糖，一共4級，其中剝皮香蕉反映生殖系統可能出問題，而棉花糖則代表有嚴重陽痿，必須搵醫生幫手。

Hard Worker 想玩就玩

性慾呢樣嘢話嚟就嚟，但唔係鋪鋪有張床畀你曳曳，若然身邊得一張冇椅背嘅櫈仔，有咩體位啱玩呢？「Hard Worker」呢一招最適合不過！首先，女士瞓喺櫈上，雙手向後撐住地面嘅同時，雙腿張開，男方只要企埋去並將兵器瞄準目標，腰間一挺就可以進行活塞運動。性學家話呢招喺有限空間都玩得到，女方唔使瞓地，又唔使企或跪咁辛苦，若然將櫈仔換成有回彈力嘅健身球，情趣仲會大大提升添！

《Hard Edge》經典四仔

美國四仔史上有唔少經典作，其中由傳奇導演Andrew Blake喺2003年推出嘅《Hard Edge》，就入選AVN 500套必睇四仔之一。講起上嚟，Andrew Blake嘅來頭真心勁，自1989年開始執導四仔，已攞過超過20個獎項，仲入選AVN及XRCO名人堂。至於呢套《Hard Edge》由Kelle Marie、Adriana Sage、Faith Adams等天后級脫星參演，帶畀四仔迷前所未有嘅官能衝擊，更加喺2004年AVN頒獎禮上連奪最佳攝影、最佳美指同最佳導演等大獎，可以話係佢嘅代表作。

同場加映：《宇宙企劃G-HARD》傾巢而出

講起Hard，相信好多資深AV迷都會諗起喺2002年推出嘅《宇宙企劃G-HARD》，呢套經典由當時仍屬AV界龍頭嘅宇宙企劃炮製，搵嚟深芳野、櫻井風花、星野流宇、笠木忍等8位人氣癡女演出，可以話係傾全廠之力，務求止住片廠日走下坡嘅頽勢。由於演出陣容強勁，床戰場面又夠激，令呢套AV贏得一致好評，只可惜片廠喺市場競爭白熱化嘅形勢下，最終撐唔住，喺2006年將銷售業務轉交KMP及Real，亦令該品牌正式宣告名存實亡。