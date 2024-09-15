譚俊彥見錢眼開　與陳豪強人對決

由「雙視帝」陳豪與譚俊彥孭飛大鬥演技的無綫重頭劇《企業強人》今晚首播，陳豪劇中一手創立的物流巨企，面對譚俊彥步步進逼，加上張曦雯錯綜複雜的三角關係，雙雄正式決裂。

無綫劇集《企業強人》今晚（16日）八時三十分於翡翠台首播，新劇由「強人」系列金牌監製羅永賢打造，陳豪、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞、謝東閔、李成昌等擔綱演出。「強人」系列拍到第5部秉承過往男人的鬥爭主旋律，以人為本的陳豪憑住天馬行空創意，一手將亡父小公司發展成中港物流巨企，原本得到相知相交的譚俊彥加入為其執行，無疑如虎添翼，但兩雄相遇在不同的理念下產生分歧。一個以員工為先，一個則向錢看要為企業爭取最大利益，員工用完即棄，加上老謀深算的姜大衞推波助瀾下，令兩人關係決裂。

張曦雯捲三角關係

「強人」系列班底的張曦雯，在戲中飾演陳豪的前妻，本為金牌主播，憑人脈關係，在金主支持下創立投資公司，與Shaun亦發展出曖昧關係。後來Shaun離開陳豪的公司轉投張曦雯旗下，合力反噬陳豪的物流王國，關係糾纏不清。

譚俊彥與陳豪在劇中看似黑白對立，但Shaun則覺得商場沒有好人與壞人之分，兩人只是立場不同：「我嘅角色係鍾意賺錢，咩都講錢，比較現實啲，但係都有弱點，就係用情好深，戲裏面畀張曦雯食住。」他指今次劇中有不少場面要用普通話演出，已經很久沒有用普通話拍戲，故感覺有趣，有大灣區打拚的感覺。

龔嘉欣輸在起跑線逆襲人生

龔嘉欣演繹從小子變巨人的勵志故事，劇中被生父姜大衞遺棄的私生女，最後由李成昌收養幸福成長，之後創業開設蚊型速遞公司，機緣下贏得陳豪賞識上位成為公司高層，更與陳豪惺惺相惜，發展出微妙感情關係，逆襲人生。她說：「由速遞員到加入陳豪公司，一步一步成為女強人，成個故事橫跨咗好多年，角色上共有6個階段，但係拍攝係同時進行，可能一日之內要拍3個階段嘅戲份，所以要更集中同專注。」

姜大衞飾演舉足輕重的亂世奸雄大反派角色，今年奪得金像獎「最佳男配角」的他演技老路縱橫，由囂張跋扈演到臥薪嘗膽，連親生仔亦可犧牲成為擋箭牌，與「私生女」龔嘉欣有多場鬥戲角力場面。監製羅永賢指姜大衞在劇中猶如定海神針，直言自己是與他合作得最多劇集的監製。

謝東閔二世祖破壞王

謝東閔與女友朱智賢同樣有份參與此劇拍攝，可惜未有碰頭演出的機會。扮演「二世祖」的謝東閔飾姜大衞的兒子，玩世不恭，在公司專搞破壞，與其他認真拚搏的角色反差極大，但後期因事故變得踏實，跟隨陳豪打江山，創立物流王國，他說：「今次最開心係可以同大前輩姜大衞合作，喺佢身上學到好多嘢。」而扮演陳豪「前度」的朱智賢則代表國際企業意圖吞併對方的企業。