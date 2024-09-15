港姐︱陳甜甜大熱倒灶　哭崩：我真係冇諗過

港姐陳甜甜大熱倒灶，10強止步，事後她受訪時更爆喊，問她是否很失望時，她謂：「我真係冇諗過，我都唔知呀！或者係我發揮得唔好，我講咗兩句廣東話已經冇得再講，本身我準備咗好多句，但只係講得兩句囉！冇得講就要走嘞！可能大家聽唔明我講乜嘢呀！」

問到是否失望所以喊時，她謂：「冇辦法啦！都真係落選咗，頭先總經理曾志偉話我應該去《獎門人》做節目，(係咪做女版金剛？)做搞笑都幾好，自己都有興趣，因為我冇嘢做呀！有嘢做都幾好。」問是否想行搞笑路線，她又謂：「其實我唔講廣東話係唔搞笑㗎喎！我唔知應唔應該要咁搞笑囉！如果你哋想我搞笑我繼續搞笑啦！不過做靚女好啲。」

另外，港姐決賽四強佳麗吳芷靖宣布賽果後台上爆喊，她受訪時指並不是因為落敗而喊，而是因為感動：「睇到外景拍攝片段忍唔住感動到喊。」不過，她直言也有感到失望的是才藝表演失手：「因為廣東話唔好係輸蝕，入到十強已經很開心，冇諗過才藝表演會失手，之前綵排過咁多次都未試過，可能因為練得太多、太攰所致。」

講到會否入行發展，她指要看無綫會否給機會，自己有興趣拍劇。問到拍劇可接受演狐狸精角色？她表示只要角色合適，也不會介意演狐狸精。