【是日通勝】

農曆八月十四

甲辰年 癸酉月 癸未日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：動土、詞訟、塞穴

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

金牛座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

雙子座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

巨蟹座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

獅子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

處女座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天秤座：易結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

天蠍座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

人馬座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

雙魚座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）牛 健康差

鼠：人緣好，利見客傾生意，成事機會高。

牛：是日沖煞，健康運一般，要保重身體。

虎：獲朋友帶挈，理財投資易有意外收穫。

兔：宜收起八卦心態，多管閒事有手尾跟。

龍：可通過努力證明自己，但要注意健康。

蛇：工作運上升，可望從職場中獲得好評。

馬：做事有分寸，能把棘手問題一一化解。

羊：財運稍遜，出門要小心看管隨身物品。

猴：多勞多得，承擔額外工作，不會蝕底。

雞：感情運一般，已婚者要好好控制脾氣。

狗：很多事放不下心，易受失眠問題困擾。

豬：財運好轉，努力工作可換來豐厚收入。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

前世今生

我們經常聽到，一命二運三風水，四積功德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生。

有些人達百歲長壽仍活着，有些人年僅廿多歲就死了；有些人一瞬間就失去性命，有些人在床上躺了十多年才離開；有些人持高學歷卻做低下工作，有些人沒有學歷卻當上老闆；有些美人40多歲仍單身，有些醜人早結婚生子；有些本事的人一年見不到父母家人，但有些平凡的人卻享受着一輩子闔家團圓的福氣；有些人不聽專家意見，抽煙喝酒活到老，但有些人不煙不酒卻百病纏身。有個案例真搞笑，多年前我遇見一位老中醫，看見他吩咐病人不要喝酒，說酒乃穿腸之物，隨後病人離開，他開始吃中午飯，竟從枱下拿出一瓶XO，倒入半杯子喝，他說這是多年習慣，天天如是，身體檢測正常。

歌詞也寫：「命裏有時終須有」，是否找一位大師及購買昂貴風水物便可改寫人生？

過了節氣白露，代表踏入甲辰流年的下半場。上半場過得怎樣？不要後悔昨天，更不要錯過今天，努力是奪不走的，回頭看看自己走過的路，多做功德，亦為自己前世的過失補償及積累今生的因果，不知來世有定無，做好當下，即使生活受到打擊，拒絕被打倒。命須不能改，運可以為自己轉。

中華文化的八字論命真的不可思議，但能否找到真正為你拆解的人，就要看緣分了！