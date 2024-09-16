被歌迷讚型爆　張衞健自認「出世已經係咁」

藝人張衞健及梁漢文近日於馬來西亞合體舉行演唱會，全場爆滿。雖然BIG FOUR的蘇永康及許志安當晚未有現身，健仔與梁漢文依然成功復刻4人當年参加「新秀歌唱大賽」的經典片段，炒熱氣氛。據悉，這是二人相隔14年再次同台演出，適逢當地假期大塞車，大會臨時決定延遲45分鐘才開場，以方便歌迷入場。

為了今次演唱會，梁漢文學了馬拉話與台下歌迷打扮呼，搞到健仔「柴台」謂﹕「你究竟講得啱唔啱㗎？」由於二人相識逾30年，曾經更是同唱片公司歌手，健仔不禁謂﹕「我哋係同一個阿媽生嘅，阿媽生咗幾十個，個個獨當一面﹗」59歲的他又穿回當年參加新秀的戰衣演繹《戀愛交叉》，大擺甫士作勢表演翻觔斗﹕「你哋係咪好期待？係咪好好奇點解依家我唔做？嗰時我係新人呀，梗係乜都做啦，依家我係巨星，仲需要做呢啲咩？」引來笑聲雷動。

一向搞笑的健仔，更即場戴上假髮，扮蘇永康唱《Careless Whisper》，又一次過「晒冷」自己曾扮演過的經典角色，包括《西遊記》內的孫悟空，台下有粉絲大讚他好型，健仔即接口﹕「真係？我出世嗰日已經好型啦，頭先照鏡照到唔想出場，哈哈﹗」接着大派福利，邀請了一男一女粉絲上台合照。至於梁漢文則用鋼自彈自唱《重新做人》及《好朋友》等金曲，喚回觀眾很多的回憶。