IB狀元擁超強記憶　在記憶世錦賽香港站奪冠

【特約報道】「2024年世界記憶錦標賽香港巡迴賽」在8月24日及25日假皇家太平洋酒店舉行。來自香港的IB狀元選手以出色的表現，最終在十個記憶比賽項目中擊敗了眾多對手，榮獲香港區總冠軍的殊榮。另外，公開組方面，由來由蒙古的職業選手Purevjav Erdenesaikhan取得成人組冠軍。

這次比賽是由「亞太記憶運動理事會」授權「香港記憶教育協會」，與「香港同芯慈善會」一起合辦，由「信和集團」贊助場地，舉辦亞太區最高級別的記憶賽事。「香港同芯慈善會」主席雷震東先生及榮譽顧問甄韋喬博士MH JP、協辦單位「願景基金會」主席麥家榮先生也到場支持，頒獎典禮更有幸邀請了立法會議員鄧飛先生MH出席及致閉幕辭。

「世界記憶運動理事會」香港區主席 – 陳志華女士表示，今年的香港巡迴賽是以「城市賽」規範為標準，共有十個項目，項目包括：隨機詞語記憶、二進制數字記憶、人名面孔記憶、15分鐘數字記憶、快速數字、歷史年份記憶、撲克牌記憶、抽象圖案記憶、聽記數字和快速撲克牌等，高難度考驗參賽選手的記憶力和專注力。而計分方式則分為「公開組」和「香港本地組」，所有香港選手除可參加「香港本地組」外，分數亦可同時以「公開組」再排名。為了遵守高水平賽規，理事會特意邀請「世界記憶運動理事會」亞太區裁判長 – 曹斌先生及中國賽事道德監察長 – 生華女士為今屆賽事裁判。

在個人賽的激烈競爭中，本屆IB狀元黃程晞在每一個項目都發揮出色，展現了卓越的記憶水平，在成人組的十個項目中拿下9個金牌，以大比數勝出，奪得香港組總冠軍。在高手雲集的公開組角逐中，蒙古隊隊長Purevjav Erdenesaikhan以5,355總分高姿態擊敗其他國家的頂尖好手，最終奪得公開組總冠軍；公開組亞軍和季軍分別由中國隊的王茜雅（總分3,342）及黃振皓（總分2,858）取得。

除了個人賽，本次比賽還設有校際賽環節。傳統名校「拔萃男書院」以出爐狀元黃程晞、最強師弟梁哲滔及新晉選手周昊霆的猛烈助攻下，成功奪得校際賽中學組冠軍；亞軍則由另一傳統名校「喇沙書院」的學生麥家銘以穩定的比賽經驗下奪得，新界區Band 1學校「保良局百周年李兆忠紀念中學」第一次參賽，但憑藉黃煒軒同學的努力，為學校奪得多個記憶獎項及校際賽季軍。

小學組方面，「東莞同鄉會方樹泉學校」的卓梓浠和秦芊悠同學成功為學校取得小學組冠軍，亞軍及季軍則由孖女吳芷霖和吳芷瑩代表「中華基督教會協和小學（長沙灣）」及黃信僖代表「港澳信義會黃陳淑英紀念學校」獲得。

在閉幕典禮上，立法會議員鄧飛先生MH作為主講嘉賓，他以自身學習演講的經驗，透過對着鏡子，不斷反覆練習演說和訓練記憶力，勉勵參賽選手要珍惜記憶力，努力提升自己。「世界記憶運動理事會」香港區主席 – 陳志華女士表示：「這次比賽跟以往的不同，不論香港或外國選手，有80%都是第一次參賽的新晉選手，反映愈來愈多人開始接受新穎的記憶學習方法，而且，今次比賽有三成多的選手是香港學生，這為記憶法在香港普及化邁進了一大步，盼望將來會有更多學生參與世界性的記憶賽事，為港爭光！」

更多比賽詳情，可致電「香港記憶教育協會」：9558 8028