多倫多國際電影節閉幕　「洛基」新片獲大獎　張艾嘉獲榮譽表揚獎

《多倫多國際電影節》（TIFF）昨晚舉行閉幕禮並公布賽果，由英國男星「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的新作《The Life of Chuck》勇奪「人民選擇」大獎，而張艾嘉就憑入圍「站台單元」的華語新作《女兒的女兒》獲「榮譽表揚獎」（Honourable Mention）。

由恐怖小說大師史提芬京（Stephen King）小說改編的《The Life of Chuck》獲獎後，導演Mike Flanagan於社交網站留言回應答謝觀眾對片中男角色Chuck的喜愛以及《TIFF》將影片帶給觀眾。由於自2012年開始在《TIFF》獲大獎的電影最終都會順利獲《奧斯卡》最佳電影提名，其中有3片更成功捧走最佳電影。所以《The Life of Chuck》被睇好將在《奧斯卡》獲提名。除了湯新作之外，由美國女星狄美摩亞（Demi Moore）主演的新片《完美物質》（The Substance）就於「午夜瘋狂單元」中勇奪該單元的「人民選擇」大獎，而第2名就是陳柏霖主演的《鬼才之道》。

至於日前飛抵多倫多出席新片首映的張姐就獲大會表揚，評審大讚她在片中黃曦執導的《女兒的女兒》中對一位矛盾母親的精彩及有多層次的刻劃：「這位偉大的女演員奉獻了她最出色的表演之一，我們很高興給予這位台灣電影傳奇人物最榮譽的表揚。」

除了《TIFF》之外，《多維爾美國電影節》（DAFF）昨日亦閉幕，大會頒發「才華獎」給荷里活女星妮妲莉寶文（Natalie Portman），妮妲莉盛裝出席上台獲獎。