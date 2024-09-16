醋洋葱減肥法　不用捱餓輕鬆降脂

被稱為減肥好物的洋葱，不但含有豐富的維他命A和C，還富有膳食纖維、鐵、鈣等營養素，可增強免疫力之餘，又能促進血液循環，加上其熱量甚低，對於正在減肥的人來説，是不可或缺的食物之一。除了單吃洋葱之外，日本流行一個「醋洋葱減肥法」，有網民靠此方法便瘦了9公斤，還不用節食，效果相當驚人！

日本流行的「醋洋葱減肥法」，是將洋葱和醋一同醃製成「醋洋葱」，以去除生洋葱的辛辣味。做法非常簡單，先將生洋葱去皮去芯，再放在800至1,000毫升的玻璃密閉容器中，倒入

2至3湯匙蜂蜜和2杯半的醋一同浸泡醃製，醋的種類可依個人喜好，米醋、蘋果醋和黑醋皆可，最後蓋起放在陰涼處，隔天即可食用，不過建議第3天才飲用，因為頭2天的酸性比較高。「醋洋葱」有兩種食法，第一是每天早晚各吃一次60克的醋洋葱，第二是每天飲用10至20毫升的洋葱醋。

洋葱含有多種營養素之外，還含有二烯丙基二硫 ( Diallyl Disulfide )，可促進血液循環，加快身陳代謝，也有助減少體內多餘的脂質和糖，並消除水腫。而醋的主要成分為醋酸，可降低血液和內藏脂肪，而且含有鉀離子，可幫助排除多餘的鈉質，若經過發酵更可產生人體無法自行合成的胺基酸，由此進一步分解脂肪。