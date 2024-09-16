艾美獎｜《大熊餐廳》Jeremy Allen White冧莊視帝　「戴妃」奪視后

國際電視界盛事《第76屆艾美獎》於香港時間今晨在美國洛杉磯舉行，由日本男星真田廣之主演的武士劇集《幕府將軍》（Shogun）獲25項「破紀錄」提名先聲奪人，角色視帝視后的真田廣之與澤井杏奈等都有盛裝出席。而獲23項提名緊隨其後的《大熊餐廳》（The Bear）最終不負眾望連獲多個獎。

上屆於《艾美獎》獲視帝的美國人氣男星Jeremy Allen White憑《大》劇「冧莊」再獲喜劇組最佳男主角，於劇中飾演大廚的Jeremy上合領獎連聲多謝，並笑言緊張到「個心已跳出胸口」，他除了多謝劇中眾演員拍檔之外，亦表示《大》劇改變了他的人生。除了Jeremy之外，同劇兩位男女星Ebon Moss-Bachrach與Liza Colón-Zayas 亦分別獲得最佳男女配角。

至於劇情組方面，男星Billy Crudup憑《晨早直播室》（The Morning Show）就擊敗《幕》日本兩大男星淺野忠信與平岳大等捧走劇情組最佳男配角。今次是他繼2020年之後再獲同一個獎。他上台領獎時大讚台下的影星老婆娜奧美屈絲（Naomi Watts）「索爆」，並表示好開心與老婆一同獲今屆《艾美獎》提名。而澳洲女星Elizabeth Debicki就憑Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）最後一季勇奪劇情組最佳女配角，在劇中演活已故戴安娜王妃（Princess Diana）的Elizabeth上台領獎時難掩興奮，今次是她首個艾美獎。此外，女星Jessica Gunning就憑Netflix爭議性劇集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）迷你劇集最佳女配角。