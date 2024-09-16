真田廣之與澤井杏奈成為史上首位日本演員奪艾美視帝后

《第76屆艾美獎》於美國洛杉磯舉行完畢，橫掃25項提名的日本武士劇《幕府將軍》（Shogun）結果不負眾望連奪4獎，其中男女主角日本男星真田廣之與澤井杏奈以大熱姿態奪視帝后！

真田廣之是繼韓星李政宰之後《艾美獎》史上第2位亞洲演員獲此獎。而他亦是首位日本男演員獲《艾美獎》劇情組視帝。真田上台領獎時表現興奮，他以流利英語致詞，他說：「我非常榮幸與咁出色嘅提名人士一齊嚟呢度，多謝FX、迪士尼同Hulu相信我。多謝我團隊一直支持我，並多謝《幕府將軍》所有卡士同工作團隊。我為你哋而驕傲。呢個係一個東方與西方結合嘅夢想項目，值得尊重。《幕府將軍》話畀我聽，當大家齊心協力時，我哋就能創造奇蹟。我哋可以一齊創造更美好未來。」至於澤井亦創下歷史，成為首位亞洲女演員在《艾美獎》獲劇情組視后。她上台領獎時表現激動直言：「我個名被公布前我已一直喺度喊。我今日真係好唔掂！」

除了男女主角之外，《幕》亦勇奪劇情組最佳劇集，成為《艾美獎》史上首部奪下劇情組最佳劇集的非英語作品。此外，執導《幕》劇的導演Frederick E.O. Toye 亦獲最佳導演獎。而另一大贏家就是同獲4獎的《大熊餐廳》（The Bear），不過最終劇集未能如願奪喜劇組最佳劇集被《天后與草莓》（Hacks）爆冷擊敗。此外，Netflix話題劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）亦獲最佳迷你劇集與男主角、女配角與劇本4獎。

《幕》於上周舉行的《創意藝術艾美獎》（Creative Arts Emmy Awards）已「先聲奪人」掃走14個獎項，刷新單季劇集於《艾美獎》獲獎最多的紀錄。計埋今次《艾美獎》，《幕》其橫掃18個獎，成為今屆《艾美獎》大贏家！

【《第76屆艾美獎》部分得獎名單】

最佳劇情組劇集：《幕府將軍》

最佳劇情組男主角：真田廣之（《幕府將軍》）

最佳劇情組女主角：澤井杏奈（《幕府將軍》）

最佳劇情組男配角：Billy Crudup(《晨早直播室》)

最佳劇情組女配角：Elizabeth Debicki（《王冠》）

最佳喜劇組劇集：《天后與草莓》

最佳喜劇組男主角：Jeremy Allen White（《大熊餐廳》）

最佳喜劇組女主角：Jean Smart（《天后與草莓》）

最佳喜劇組男配角：Ebon Moss-Bachrach（《大熊餐廳》）

最佳喜劇組女配角：Liza Colón-Zayas（《大熊餐廳》）

最佳迷你劇集：《馴鹿寶貝》

最佳迷你劇集男主角：Richard Gadd （《馴鹿寶貝》）

最佳迷你劇集女主角：茱迪科士打（《刑警雙雄：夜之國》）

最佳迷你劇集男配角：Lamorne Morris（《雪花高》）

最佳迷你劇集女配角：Jessica Gunning（《馴鹿寶貝》）